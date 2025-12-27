به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول حاتمی پور از بازگشایی محورهای کوهستانی شهرستان جاسک خبر داد و اظهار کرد: این راهها که شامل مسیرهای جانوری، نوگین و گیشدان بودند، از جمله مناطق سختگذر و صعبالعبور به شمار میروند که به علت ویژگیهای خاص طبیعی، بازگشایی آنها نیازمند هماهنگی و تلاش ویژه بود.
وی افزود: بازگشایی این مسیرها از اهمیت ویژهای برخوردار بود و ما تلاش کردیم با استفاده از تجهیزات و نیروی انسانی موجود، شرایط را برای عبور و مرور ایمن فراهم کنیم.
حاتمی پور بیان کرد: این کار نه تنها به تسهیل تردد در این مناطق کمک میکند، بلکه باعث افزایش امنیت و دسترسی مردم به خدمات مختلف در مواقع ضروری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تیم راهداری شهرستان جاسک با تلاشهای بیوقفه و استفاده از دستگاههای پیشرفته، موفق شد مسیرهای مسدود شده را در زمان کوتاهی بازگشایی کند.
