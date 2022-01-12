بازگشایی مسیرهای مسدود روستایی بشاگرد پس از سیل

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول بخش حاتمی پور بیان داشت: در روزهای پس از وقوع بارندگیها، سه گروه از راهداری در محورهای جاسک به بشاگرد، جاسک به سیریک و جاسک به کنارک با ۱۰ دستگاه ماشین آلات راهداری برای بازگشایی مسیرهای مسدود شده تلاش کردند.
وی با اشاره به اینکه در این مدت ۲۷۵ کیلومتر از راههای کوهستانی و صعب العبور بازگشایی شدند و همچنان رفع آب بردگی و تسطیح راههای کوهستانی نیز در حال انجام هست، تصریح کرد: اکنون هیچ راه روستایی مسدود شده به علت بارندگی در شهرستان جاسک وجود ندارد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان جاسک اضافه کرد: بر اثر بارندگیها و طغیان رودخانهها راه ارتباطی ۵۰ روستا در جاسک قطع شد و ۳۶۰ راه روستایی بر اثر بارندگیهای ۱۰ روز پیش در هرمزگان مسدود و تخریب شد.حدود ۶۰ راه روستایی باقی مانده هم که در بستر رودخانهها هستند با فروکش کردن روان آبها بازگشایی میشود.
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