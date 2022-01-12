  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۳۷

پس از تلاش یک هفته ای از وقوع سیل رخ داد؛

بازگشایی مسیرهای مسدود روستایی بشاگرد پس از سیل

بازگشایی مسیرهای مسدود روستایی بشاگرد پس از سیل

بشاگرد - رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان جاسک گفت: مسیر ۵۰ روستای مسدود شده بر اثر بارندگی اخیر به صورت کامل بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول بخش حاتمی پور بیان داشت: در روزهای پس از وقوع بارندگی‌ها، سه گروه از راهداری در محورهای جاسک به بشاگرد، جاسک به سیریک و جاسک به کنارک با ۱۰ دستگاه ماشین آلات راهداری برای بازگشایی مسیرهای مسدود شده تلاش کردند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت ۲۷۵ کیلومتر از راه‌های کوهستانی و صعب العبور بازگشایی شدند و همچنان رفع آب بردگی و تسطیح راه‌های کوهستانی نیز در حال انجام هست، تصریح کرد: اکنون هیچ راه روستایی مسدود شده به علت بارندگی در شهرستان جاسک وجود ندارد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان جاسک اضافه کرد: بر اثر بارندگی‌ها و طغیان رودخانه‌ها راه ارتباطی ۵۰ روستا در جاسک قطع شد و ۳۶۰ راه روستایی بر اثر بارندگی‌های ۱۰ روز پیش در هرمزگان مسدود و تخریب شد.حدود ۶۰ راه روستایی باقی مانده هم که در بستر رودخانه‌ها هستند با فروکش کردن روان آب‌ها بازگشایی می‌شود.

کد مطلب 5398002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها