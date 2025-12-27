به گزارش خبرگزاری مهر، آرش رحیمی نسبت به روند نگران‌کننده ورود و توزیع مواد و داروهای غیرمجاز موسوم به «داروهای تجاوز» با پوشش‌هایی همچون شکلات، آدامس و قطره‌های بی‌نام هشدار داد و از دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم خواست برای مقابله با این تهدید جدی سلامت و امنیت اجتماعی، اقدامات فوری انجام دهند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با اشاره به گزارش‌های دریافتی از منابع رسمی و تخصصی، از افزایش نگران‌کننده قاچاق، عرضه و مصرف پنهانی مواد خطرناک موسوم به داروهای تجاوز، اظهار داشت: این مواد اغلب در قالب‌هایی کاملاً فریبنده از جمله شکلات، آدامس، آبنبات، قطره‌های فاقد هرگونه مشخصات دارویی، پودرهای بسته‌بندی‌شده و قرص‌های بی‌هویت عرضه می‌شوند.

به گفته رحیمی، این روند، امنیت و سلامت جوانان، نوجوانان و حتی کودکان را با تهدید جدی مواجه کرده و به یکی از چالش‌های اجتماعی و فرهنگی کشور تبدیل شده است. وی وجود چنین موادی را عاملی برای بروز آسیب‌های اخلاقی، روانی و جسمی خواند و بر ضرورت آگاه‌سازی عمومی تأکید کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با بیان اینکه شواهد به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که بسیاری از این محصولات حاوی ترکیبات بسیار خطرناک مانند مواد محرک صنعتی نظیر شیشه (مت‌آمفتامین)، داروهای بیهوش‌کننده مانند کتامین و آرام‌بخش‌های فوق‌العاده قوی مشابه روفینول هستند؛ تصریح کرد: این ترکیبات حتی در مقادیر کم می‌توانند باعث بروز آسیب‌های سریع و جدی به سلامت فرد شوند.

رحیمی با هشدار در خصوص شیوه‌های توزیع این مواد گفت: بخش عمده‌ای از تجارت و پخش این داروها از طریق فضای مجازی، پیام‌رسان‌ها، فروشندگان غیرمجاز خیابانی و حتی ارسال بسته‌های پستی ناشناس انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات نیازمند همکاری فوری همه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی است، ادامه داد: اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع می‌تواند از بروز بسیاری از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کند. بر این اساس، روابط عمومی‌های سازمان‌های مرتبط نقش مهمی در آگاه‌سازی افکار عمومی دارند و باید از همه ابزارهای ارتباطی برای هشدار و پیشگیری استفاده کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان با تأکید بر اینکه سلامت جامعه در گرو هم‌افزایی و همکاری همگانی در برابر این تهدید نوظهور است، از مردم خواست در مواجهه با هرگونه مورد مشکوک، موضوع را به مراجع انتظامی و بهداشتی اطلاع دهند و نسبت به خرید محصولات ناشناخته و بدون برچسب معتبر هوشیار باشند.