به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، شاخص‌ها، زیرشاخص ها و توزیع امتیاز بخش فرهنگی اجتماعی «کارنمای دینی، فرهنگی و اجتماعی» برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.

شاخص‌های مختص حوزه دینی، پس از تدوین نهایی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌، ابلاغ خواهند شد. این کارنما برای پنجمین سال متوالی صورت می‌گیرد و حاصل بازنگری گسترده‌ای است که منجر به کاهش تعداد شاخص‌های اصلی از ۲۳ به ۱۲ شاخص شده است.

بر اساس این ابلاغ، رویکرد جدید بر افزایش «جایگاه اقطاب اثرگذار» در تخصیص امتیازات تمرکز دارد که نقش محوری در جریان‌سازی فرهنگی ایفا می‌کنند.

ساختار کلی امتیازدهی: ویرایش جدید کارنما، ارزیابی دانشگاه‌ها را در ۱۲ شاخص ساماندهی کرده است. برخی از مهمترین شاخص‌ها که بیشترین امتیاز را به خود اختصاص می‌دهند عبارتند از:

شاخص مدیریت (۵۵۰ امتیاز): این بخش به عملکرد مدیریت می‌پردازد و شامل زیرشاخص‌هایی مانند «جذب اعتبارات»، «برگزاری منظم جلسات شوراهای تخصصی» و مهم‌تر از همه، «سلوک مدیران» با ۲۵۰ امتیاز است. ارزیابی سلوک مدیران از طریق نظرسنجی از فعالان فرهنگی و بر اساس معیارهایی مانند دلسوزی، دسترسی‌پذیری، حضور در محیط‌های دانشجویی و تعامل مثبت با نهادهای اثرگذار انجام می‌شود.

شاخص جریان استادی (۸۸۰ امتیاز): این بخش ببر تقویت نقش استادان در امر فرهنگی تأکید دارد. زیرشاخص‌های مهم این بخش شامل «طرح اساتید و جهاد فرهنگی» (۲۵۰ امتیاز) با محوریت تألیفات و تشکیل حلقه‌های مباحثاتی، «دوره‌های توان‌افزایی» و «استاد مشاور فرهنگی و تربیتی» است.

شاخص نهادهای دانشجویی (۸۱۰ امتیاز): این محور به عملکرد نهادهای دانشجویی اثرگذار می‌پردازد. «بسیج دانشجویی» با ۲۲۰ امتیاز، تشکل‌های اسلامی با ۲۱۰ امتیاز و «کانون‌های فرهنگی و هنری» با ۲۰۰ امتیاز، سهم عمده‌ای از این بخش را به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته معاونت فرهنگی ارزیابی نهایی با ترکیبی از روش‌های کمی، خبرگی و میدانی انجام می‌شود. به نظر می‌رسد این بازنگری با کاهش شاخص‌های کم اثر و تمرکز بر اقطاب اثرگذار، در پی افزایش عمق و اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه و هدایت منابع به سمت اقطاب اثرگذار و تأثیرگذاری بیش از پیش است.