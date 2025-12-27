استفاده از تکنیک های نوین درمان ناباروری در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن‌سینا با تکیه بر هفت کلینیک تخصصی و همکاری‌های بین‌المللی، جایگاه خود را به عنوان یکی از پیشروترین مراکز درمان ناباروری در کشور و منطقه تثبیت کرده است.

این مرکز با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین زیستی و رعایت استانداردهای جهانی، تاکنون به بیش از ۱۵ هزار زوج کمک کرده است تا طعم شیرین پدر و مادر شدن را تجربه کنند.

فرهاد یغمایی مدیر مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، گفت: ما با استفاده از روش‌های پیشرفته‌ای همچون لقاح آزمایشگاهی (IVF و ICSI)، تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی (PGD)، انجماد تخمک، اسپرم و بافت‌های تولیدمثلی، و همچنین برنامه‌های درمانی شخصی‌شده، همگام با مرزهای دانش جهانی حرکت می‌کنیم.

وی افزود: بخش جنین‌شناسی مرکز ابن‌سینا با استفاده از تکنیک‌های نوین مانند هچینگ با لیزر، تلقیح داخل رحمی و انجماد پیشرفته جنین و گامت‌ها، شانس موفقیت درمان را برای بیماران افزایش داده است. این خدمات با بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه و Paperless ارائه می‌شوند که دقت و کیفیت فرایندهای درمانی را ارتقا می‌دهد.

یغمایی گفت: بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، یک نفر از هر ۶ نفر در جهان ناباروری را تجربه می‌کند، موضوعی که اهمیت توجه به پیشگیری و درمان تخصصی را دوچندان می‌کند.

وی افزود: پیشرفت‌های جهانی مانند آزمایش غیرتهاجمی جنین، انتخاب پیشرفته اسپرم و پروتکل‌های جدید IVF در مرکز ابن‌سینا نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این همسویی با فناوری‌های روز دنیا باعث شده مرکز ابن‌سینا نه تنها مرجع ملی بلکه الگویی در سطح منطقه برای درمان ناباروری باشد.