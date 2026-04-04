تامین و توزیع ۶۸۰۰ تن انواع کود کشاورزی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از شروع جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی در تاریخ ۹ اسفندماه سال گذشته علیه کشور عزیزمان، تا امروز ۱۵ فروردین ماه سالجاری ۶ هزار و ۸۰۰ تن انواع کودهای کشاورزی در استان همدان تامین و توزیع شده است.
وی با اشاره به اینکه کودهای تامینشده شامل اوره، فسفات و پتاسیم بوده است، ادامه داد: این کودها بر اساس نیازسنجی شهرستانهای مختلف در اختیار شبکه کارگزاری قرار گرفته و در بین کشاورزان توزیع شده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اشاره به اهمیت استمرار خدمات در شرایط حساس و پرچالش کشور برای بخش تولید افزود: حفظ پایداری زنجیره تامین نهادهها و تامین بهموقع کود مورد نیاز یکی از مهمترین ارکان امنیت غذایی و تداوم چرخه تولید است.
وی اضافه کرد: همکاران ما در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با حداکثر ظرفیت در تلاش هستند تا روند توزیع بدون وقفه و مطابق برنامه انجام شود تا خللی در تامین کودهای مورد نیاز کشاورزان ایجاد نشود.
الیاسی تاکید کرد: مدیریت صحیح تامین و تحویل نهادهها، نقش مهمی در افزایش عملکرد مزارع، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت پایههای تولید کشاورزی استان دارد.
وی در ادامه افزود: برنامهریزی برای تامین مستمر کودهای مورد نیاز کشاورزان در با جدیت دنبال میشود تا هیچگونه اختلالی در روند کشت و تولید ایجاد نشود.
