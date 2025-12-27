ضرورت تخصیص آب سدهای سرنی و استقلال برای نجات دشت میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد جلالی با بیان اینکه طی دو سال گذشته بخش عمده نیاز آب شرب و باغات شهرستان از منابع زیرزمینی تأمین شده است، اظهار کرد: به دلیل ضعف بارندگیها و نبود آبهای سطحی، فشار سنگینی بر سفرههای آب زیرزمینی وارد شد و این موضوع اکنون دشت میناب را با خطر جدی فرونشست و بروز فروچالهها مواجه کرده است.
وی با تأکید بر اینکه بارندگیهای اخیر شرایط مناسبی را برای مدیریت هوشمندانه منابع آبی فراهم کرده است، افزود: اکنون فرصت مناسبی است تا با استفاده از ذخایر سدهای استان، بخشی از آسیبهای واردشده به منابع زیرزمینی جبران و از تداوم بحران جلوگیری شود.
رئیس شورای اسلامی شهرستان میناب با اشاره به وضعیت مطلوب کمی و کیفی سدهای استان، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی، ضروری است آب سدهای سرنی و استقلال هرچه سریعتر برای تأمین آب شرب و باغات دشت مرکزی میناب وارد مدار مصرف شود و همچنین آب سد شمیل برای تأمین نیازهای کشاورزی و باغی شمال شهرستان اختصاص یابد تا دشت میناب بتواند جانی دوباره بگیرد.
جلالی با ابراز نگرانی نسبت به پیامدهای ادامه برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی تصریح کرد: فروچالهها در دشت میناب به مرحلهای بسیار خطرناک رسیدهاند و این مسئله میتواند تهدیدی جدی برای زیرساختها و سکونتگاههای انسانی باشد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت چاههای آب شهرستان گفت: در حال حاضر ۱۸۰ حلقه چاه آب شرب و کمککانال در شهرستان حفاری شده که از این تعداد ۱۶۹ حلقه فعال است و لازم است با اتخاذ تدابیر فوری، این چاهها تا حد امکان خاموش شوند و آبهای سطحی با کیفیت مناسبتر جایگزین منابع زیرزمینی شود.
رئیس شورای اسلامی شهرستان میناب در پایان تأکید کرد: مدیریت صحیح و بهموقع منابع آبی، تنها راه نجات دشت میناب از بحران کنونی است و این مهم نیازمند تصمیمگیری فوری و همکاری جدی دستگاههای متولی است.
