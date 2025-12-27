زوج خط دفاعی استقلال در دیدار با گل گهر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خود را برای دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر مقابل گل‌گهر آماده می‌کند و شاگردان ریکاردو ساپینتو برای نزدیک شدن به صدر جدول نیاز مبرم به کسب سه امتیاز دارند. آبی‌پوشان در این دیدار، رستم آشورماتوف، مدافع باتجربه و ملی‌پوش ازبکستانی خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارند.

با توجه به مصدومیتی که برای عارف غلامی در دیدار با خیبر رخ داد و استراحتی که در مصاف با المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ داشت ساپینتو تصمیم گرفته از زوج غلامی و سامان فلاح در قلب خط دفاعی استفاده کند.

البته ساپینتو عارف آقاسی و آرمین سهرابیان هم روی نیمکت دارد اما در دیدارهای اخیر غلامی همواره نسبت به دو بازیکن دیگر به حضور در ترکیب اصلی استقلال نزدیک تر بوده است.

غلامی تاکنون در این فصل برای استقلال مقابل تیم‌های آلومینیوم، فولاد، خیبر و ملوان به میدان رفته و در هیچ‌یک از این دیدارها، آبی‌ها شکست نخورده‌اند.