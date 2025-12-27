به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته پانزدهم لیگ برتر روز یکشنبه ۷ دی در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف گلگهر خواهد رفت. این تیم برای کاهش فاصله با صدر جدول به کسب پیروزی نیاز دارد.
جلالالدین ماشاریپوف، هافبک ازبکستانی استقلال که در اردوی پیشفصل ترکیه دچار مصدومیت شدید شده بود، پس از انجام ریکاوری و پشت سر گذاشتن تمرینات فشرده، آماده حضور در ترکیب تیم است و برای اولین بار در فصل جاری در لیست بازیکنان استقلال قرار میگیرد.
همچنین پاسخ استعلام بتشگاه استقلال برای این بازیکن از فیفا و مراجع ذیربط مثبت بوده و مشکلی برای بازی کردن ماشاریپوف و اضافه شدن نام او به فهرست تیم وجود ندارد و در صورت صلاحدید ریکاردو ساپینتو میتواند برای آبیها به میدان برود.
