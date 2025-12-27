جنگ صدرنشینی در فوتسال زنان/ استقلال زیر فشار مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم لیگ برتر فوتسال زنان در شرایطی فردا (یکشنبه ۷ دی) از ساعت ۱۱ صبح برگزار میشود که جدول ردهبندی رفتهرفته شکل جدیتری به خود گرفته و رقابت در بالای جدول به اوج حساسیت رسیده است. استقلال تهران همچنان با ۲۱ امتیاز و یک بازی کمتر صدرنشین است، گلبرگ تاکستان با امتیاز ۱۹ در قامت یک مدعی تازهنفس خودنمایی میکند و فولاد هرمزگان با پیروزی مهم هفته گذشته دوباره به جمع تیمهای بالانشین نزدیک شده است. در سوی دیگر پالایش نفت آبادان قهرمان دو فصل اخیر روزهای پرنوسانی را پشت سر میگذارد و برای بازگشت به کورس قهرمانی چارهای جز پیروزی در بازیهای پیش رو ندارد.
نبرد آبادان و مس؛ جدال برای سه امتیاز حیاتی
در یکی از دیدارهای مهم هفته نهم پالایش نفت آبادان در خانه میزبان مس رفسنجان خواهد بود. آبادانیها پس از شکست برابر فولاد هرمزگان بیش از هر زمان دیگری نیازمند کسب سه امتیاز هستند تا فاصلهشان با صدر جدول بیشتر نشود. در مقابل مس رفسنجان تیمی است که نوسان زیادی در نتایجش داشته و میتواند برای میزبان دردسرساز شود.
در مشهد تیم هیئت خراسان رضوی به مصاف فولاد هرمزگان میرود. فولاد با روحیهای بالا پا به این مسابقه میگذارد؛ تیمی که هفته گذشته با شکست پالایش نفت آبادان نشان داد در بازیهای بزرگ حرفهای زیادی برای گفتن دارد. این دیدار میتواند یکی از بازیهای جذاب هفته باشد بهویژه برای فولادیها که نیمنگاهی به بالای جدول دارند.
ایران زمین ملارد که در هفته هشتم با برتری مقابل مس رفسنجان به روند خوبش ادامه داد این بار میزبان پالایش نفت اصفهان است. ملاردیها به دنبال تثبیت جایگاه خود در نیمه بالایی جدول هستند و پالایش نفت اصفهان نیز برای فرار از بحران امتیاز به این مسابقه نگاه میکند.
جدال سخت برای توقف صدرنشین
در امیدیه تیم نفت میزبان استقلال تهران صدرنشین خواهد بود. استقلال که هنوز یک بازی معوقه هم در برنامه دارد با حداکثر اعتمادبهنفس وارد این مسابقه میشود. شاگردان شنهاز یاری در هر بازی نشانههایی از ثبات و قدرت خود نشان دادهاند و نفت امیدیه برای متوقفکردن این تیم کار بسیار دشواری پیش رو دارد.
در دیگر بازی مهم هفته تاکستان گلبرگ که به پدیده فصل تبدیل شده مقابل سپاهان اصفهان صفآرایی میکند. گلبرگ با پیروزی پرگل هفته گذشته به رده دوم جدول صعود کرده و حالا میخواهد این جایگاه را حفظ کند. سپاهان نیز پس از اولین برد فصل با انگیزهای مضاعف وارد این دیدار خواهد شد.
در آخرین دیدار هفته ملی حفاری اهواز میزبان مس کرمان است. هر دو تیم به دنبال بهبود جایگاه خود در جدول هستند و این مسابقه میتواند نقش مهمی در تعیین وضعیت آنها در هفتههای آینده داشته باشد.
برنامه هفته نهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:
*پالایش نفت آبادان -مس رفسنجان
*هیئت خراسان رضوی - فولاد هرمزگان
*ایران زمین ملارد -پالایش نفت اصفهان
*نفت امیدیه -استقلال تهران
*گلبرگ تاکستان - سپاهان اصفهان
*ملی حفاری اهواز - مس کرمان
