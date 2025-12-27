  1. ورزش
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

رونمایی فیفا از پوستر بازی‌های تیم ملی ایران در لس‌آنجلس+ عکس

فیفا اقدام به انتشار پوستر دو بازی تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر لس‌آنجلس آمریکا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیفا با انتشار پوستری نسبت به برگزاری دو بازی نخست تیم ملی فوتبال ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر لس آنجلس اطلاع رسانی کرد. فیفا در خصوص برگزاری دیدار تیم‌های ملی ایران مقابل نیوزیلند و مصر عنوان کرد: «ایران در حالی به لس‌آنجلس می‌رسد که چهارمین جام جهانی متوالی خود را تجربه می‌کند. آنها در مسابقات مقدماتی جام جهانی خیلی زود به این مسابقات راه یافتند و همچنان به دنبال اولین صعود خود از مرحله گروهی هستند.»

تیم ملی ایران که در گروه G با بلژیک، مصر و نیوزیلند بازی می‌کند طبق برنامه زمان‌بندی شده زیر و در شهرهای به مصاف رقیبان خود خواهد رفت:

* ۲۶ خرداد: ایران - نیوزیلند؛ ساعت ۰۴:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

* ۳۱ خرداد: ایران - بلژیک؛ ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

* ۶ تیر: ایران - مصر؛ ساعت ۰۶:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه لومن فیلد سیاتل آمریکا

