به گزارش خبرنگار مهر، فیفا با انتشار پوستری نسبت به برگزاری دو بازی نخست تیم ملی فوتبال ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر لس آنجلس اطلاع رسانی کرد. فیفا در خصوص برگزاری دیدار تیم‌های ملی ایران مقابل نیوزیلند و مصر عنوان کرد: «ایران در حالی به لس‌آنجلس می‌رسد که چهارمین جام جهانی متوالی خود را تجربه می‌کند. آنها در مسابقات مقدماتی جام جهانی خیلی زود به این مسابقات راه یافتند و همچنان به دنبال اولین صعود خود از مرحله گروهی هستند.»

تیم ملی ایران که در گروه G با بلژیک، مصر و نیوزیلند بازی می‌کند طبق برنامه زمان‌بندی شده زیر و در شهرهای به مصاف رقیبان خود خواهد رفت:

* ۲۶ خرداد: ایران - نیوزیلند؛ ساعت ۰۴:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

* ۳۱ خرداد: ایران - بلژیک؛ ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

* ۶ تیر: ایران - مصر؛ ساعت ۰۶:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه لومن فیلد سیاتل آمریکا

