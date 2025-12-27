ساپینتو: گل گهر بازیکنان خوبی دارد/ امیدوارم کیفیت زمین مناسب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال گل گهر در هفته پانزدهم لیگ برتر اظهار داشت: گل گهر یکی از ۵ تیم برتر لیگ برتر است و بازیکنان خوبی در اختیار دارد و امتیازهای زیادی را کسب کرده است. فردا بازی سختی را پیش رو دارم و سه امتیاز این بازی به ما کمک می‌کند تا به صدر جدول نزدیک شویم. ما باید اتفاقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ را فراموش کنیم و تمرکزمان ما باید روی گل گهر باشد و تنها به سه امتیاز فکر می‌کنیم.

او ادامه داد: امیدوارم که کیفیت زمین خوب باشد ما در دیدار آسیایی خود در یک زمین خوب بازی کردیم و موفق هم بودیم. قرار بود بازی در مشهد و با حضور گسترده هواداران برگزار شود اما گفتند این امکان وجود ندارد ما نیاز به یک زمین مناسب و اختصاصی داریم و امیدوارم مسئولان باشگاه روی این موضوع تمرکز کنند.

ساپینتو افزود: همیشه فشار روی سرمربی استقلال وجود دارد. من به همه بازیکنان اطمینان دارم و روی همه آنها حساب کرده ام، موفقیت تیم برام مهم است و هر زمان که لازم باشد از بازیکن مدنظرمان در ترکیب استفاده خواهیم کرد.

سرمربی استقلال خاطر نشان کرد: برای همه بازیکنان در تمرینات و بازی ها آرزوی موفقیت دارم و همه نفرات با تمرکز بالا در دیدار فردا به میدان خواهند رفت. استقلالی که من می خواهم در بازی گذشته مقابل المحرق از خودمان به نمایش گذاشتیم.

او تصریح کرد: امیدوارم مشکل پنجره بسته استقلال حل شود. هر باشگاه متناسب با بودجه ای که در نظر دارد هزینه خواهد کرد من هنوز به طور دقیق نمی دانم که پنجره زمستانی باز خواهد شد یا خیر اما با هم فکری با مدیریت باشگاه تصمیم گیری می کنیم ما یک تیم هستیم و برای موفقیت استقلال گام بر می داریم. اگر پنجره نقل و انتقالاتی باز نشود قطعا به ما ضربه خواهد خورد.