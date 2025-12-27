۴ بازیکن از لیست استقلال خط خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال برای دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر، فردا یکشنبه ۷ دی در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان تیم گلگهر خواهد بود. آخرین تمرین شاگردان ریکاردو ساپینتو عصر امروز برگزار شد و در پایان بازیکنان برای استراحت و آمادهسازی نهایی راهی هتل شدند.
در این بین، چهار بازیکن استقلال شامل رامین رضائیان، ابوالفضل جلالی، ابوالفضل ذلیخایی و ضرغام سعداوی در این تمرین حضور نداشتند و همراه با سایر همتیمیهای خود راهی هتل نشدند. این چهار بازیکن پیشتر نیز در دیدار با تیم المحرق، استقلال را همراهی نکرده بودند.
