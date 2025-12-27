  1. ورزش
۴ بازیکن از لیست استقلال خط خوردند

۴ بازیکن تیم فوتبال استقلال برای دیدار با گل گهر در هفته پانزدهم لیگ برتر از لیست این تیم خط خوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال برای دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر، فردا یکشنبه ۷ دی در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان تیم گل‌گهر خواهد بود. آخرین تمرین شاگردان ریکاردو ساپینتو عصر امروز برگزار شد و در پایان بازیکنان برای استراحت و آماده‌سازی نهایی راهی هتل شدند.

در این بین، چهار بازیکن استقلال شامل رامین رضائیان، ابوالفضل جلالی، ابوالفضل ذلیخایی و ضرغام سعداوی در این تمرین حضور نداشتند و همراه با سایر هم‌تیمی‌های خود راهی هتل نشدند. این چهار بازیکن پیش‌تر نیز در دیدار با تیم المحرق، استقلال را همراهی نکرده بودند.

