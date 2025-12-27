آزمون بزرگ فولاد مقابل تیم آماده استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال زنان ایران (پنج‌شنبه ۴ دی) به پایان رسید و چهار تیم برتر جواز حضور در مرحله پلی‌آف را به‌دست آوردند. این مسابقات قرار بود در دو گروه شش‌تیمی برگزار شود ولی انصراف تیم کوثر فارس باعث شد گروه نخست با پنج تیم پیگیری شود. در نهایت پس از ۱۰ هفته رقابت فشرده چهره تیم‌های صعودکننده مشخص شد.

در گروه اول تیم زنان استقلال که فصل گذشته با قهرمانی در لیگ دسته دوم به لیگ یک صعود کرده بود عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت. آبی‌پوشان پایتخت با ثبت ۸ پیروزی متوالی بدون از دست دادن حتی یک امتیاز صدرنشین گروه شدند و مقتدرانه راهی پلی‌آف شدند. استقلال از زمان تشکیل دوباره تیم زنان خود در ۱۴ مسابقه رسمی ۱۳ برد و یک تساوی به‌دست آورده تا آماری قابل توجه را ثبت کند. این تیم در آخرین دیدار مرحله گروهی نیز با نتیجه ۳ بر صفر هتل‌های شبستان رشت را شکست داد.

رقابت برای کسب رتبه دوم گروه اول میان نماینده همدان و حسن‌زاده ارومیه دنبال می‌شد که در نهایت نماینده همدان با پیروزی برابر شهباز فراز صفه اصفهان عنوان دومی را از آن خود کرد و به جمع چهار تیم پایانی راه یافت.

در گروه دوم جدال نزدیکی میان وارش نوشهر و فولاد خوزستان جریان داشت. توقف فولاد برابر توکان مهام آیریا و پیروزی وارش مقابل آراد ورزش زاگرس باعث شد نماینده نوشهر با ۲۲ امتیاز صدرنشین شود و فولاد در جایگاه دوم قرار بگیرد.

بر اساس جدول نهایی در مرحله پلی‌آف استقلال به مصاف فولاد خوزستان خواهد رفت و وارش نوشهر نیز با نماینده همدان دیدار می‌کند. مسابقات این مرحله به صورت رفت‌وبرگشت برگزار می‌شود و تیم‌های برنده علاوه بر صعود به فینال لیگ یک سهمیه حضور در فصل آینده لیگ برتر فوتبال زنان را کسب خواهند کرد.

فولاد خوزستان که فصل گذشته با خرید امتیاز وارد رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال زنان شد برای دومین فصل متوالی حضور در مرحله پلی‌آف را تجربه می‌کند. سرخ‌پوشان اهوازی در دوره گذشته این رقابت‌ها در مرحله پلی‌آف مقابل پرسپولیس قرار گرفتند ولی با شکست برابر این تیم از رسیدن به لیگ برتر بازماندند. حالا فولادی‌ها برای جبران ناکامی فصل قبل و جلوگیری از تکرار آن سرنوشت تلخ باید در مرحله پلی‌آف از سد استقلال عبور کنند. مأموریتی دشوار برابر تیمی که در دو فصل اخیر با نتایجی درخشان و عملکردی کم‌نظیر یکی از آماده‌ترین تیم‌های فوتبال زنان کشور بوده است.