به گزارش خبرنگار مهر، مرکز موضوع شناسی احکام فقهی روز دوشنبه ۸ دی ماه نشست علمی موضوع شناسی فقهی معرکه به حسب تحول و تطور جنگ‌های امروزی را در قم برگزار می‌کند.

در این نشست علمی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود مدنی استاد درس خارج حوزه علمیه قم و مدیر سابق جامعه الزهرا (س) به ارائه بحث‌های علمی در خصوص موضوع شناسی فقهی معرکه خواهد پرداخت.

ناقد این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین سید رضا پیمبرپور معاون علمی مرکز موضوع شناسی احکام فقهی و مدیر علمی آن حجت‌الاسلام والمسلمین امیربهاء‌الدین علایی‌نژاد استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم است.

این نشست علمی ساعت ۱۸ در قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۸ پلاک ۵۲ مرکز موضوع شناسی احکام فقهی برگزار می‌شود.