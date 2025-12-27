رزمایش مقابله با آفت ملخ صحرایی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر صبح شنبه در جریان برگزاری این رزمایش با تأکید بر اهمیت صیانت از محصولات کشاورزی، مقابله به‌موقع با تهدیدات زیستی را یک ضرورت راهبردی برای شهرستان بوشهر عنوان کرد.

محمد مظفری ضمن تبیین اهداف رزمایش افزود: این تمرین میدانی با محوریت افزایش آمادگی زیستی، سنجش توان عملیاتی دستگاه‌ها و ارتقای هماهنگی بین‌بخشی در مواجهه با بحران‌های احتمالی ناشی از هجوم ملخ صحرایی برگزار شده است.

فرماندار بوشهر در ادامه ردیابی دقیق مستمر و روزانه آفت ملخ صحرایی در عرصه‌های کشاورزی، مراتع، دشت‌ها و سواحل را از الزامات اصلی مدیریت این تهدید دانست و افزود: تحقق این مهم مستلزم آمادگی کامل تجهیزات امکانات پشتیبانی و نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی است.

وی با بیان اینکه سموم، سمپاش‌ها و ادوات مورد نیاز برای مبارزه تأمین شده است تصریح کرد: آنچه اثربخشی اقدامات کنترلی را تضمین می‌کند انسجام عملیاتی و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های ذی‌ربط است.

ارزیابی آمادگی‌ها

فرماندار بوشهر هدف نهایی این رزمایش را ارزیابی میزان آمادگی تجهیزات، بررسی زنجیره تأمین سموم، سنجش هماهنگی تیم‌های عملیاتی و شناسایی چالش‌های احتمالی عنوان کرد و افزود: رزمایش‌های میدانی فرصت مناسبی برای آشکارسازی نواقص و افزایش آمادگی در ردیابی و کنترل سریع آفت ملخ صحرایی فراهم می‌کنند.

وی همچنین با تأکید بر عزم جدی دستگاه‌های مسئول، اعلام کرد: صیانت از امنیت غذایی و حفاظت از محصولات کشاورزی از اولویت‌های اصلی است و تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند با آمادگی کامل در مقابله به‌موقع با تهدیدات زیستی ایفای نقش گسترده داشته باشند.

فرماندار بوشهر با تبیین نقش مؤثر دهیاران در کنترل موفق ملخ صحرایی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تصریح کرد: انسجام و همکاری دهیاران به‌عنوان حلقه ارتباطی مستقیم با روستاها نقشی تعیین‌کننده در موفقیت برنامه‌های کنترلی دارد و انتظار می‌رود که تمامی دهیاران در سطح شهرستان بوشهر با جدیت و احساس مسئولیت، زمینه تحقق اهداف این رزمایش و صیانت از امنیت غذایی شهرستان بوشهر را فراهم سازند.