پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی و با تقویت سامانه بارشی در سطح استان، تا روز سه‌شنبه هفته پیش رو در برخی ساعات بارش باران گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق، احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد و وزش تندباد لحظه‌ای در سطح استان و روی دریا پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: طی این مدت به‌ویژه از اواخر وقت امروز تا روز چهارشنبه، به‌دلیل وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، دریا به تناوب طی ساعاتی مواج و متلاطم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین از روز دوشنبه کاهش دمای محسوس در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی افزود: برای ساعات آینده آسمان استان نیمه ابری تا ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، بارش باران گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در این مدت جهت وزش باد غالباً شمال شرقی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت. در هنگام ناپایداری گاهی بیش از تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.