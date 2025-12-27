مخل نظم عمومی در گناوه دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده بودی صبح شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در پی دریافت گزارشات مردمی مبنی بر قدرت نمایی با سلاح سرد در پارک ساحلی بلافاصله مأمورین در محل حاضر و در یک عملیات منسجم فرد شرور را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان گناوه افزود: در بازرسی از متهم یک قبضه سلاح سرد (قمه) کشف و ضبط و متهم که دارای سوابق متعدد چاقوکشی، شرب خمر، درگیری و اعزام به زندان داشته به همراه پرونده متشکله جهت رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی گفت: این موضوع موجبات خرسندی شهروندان را در پی داشت.