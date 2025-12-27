بهره برداری از مسیر سرزندگی تا پایان سال در منطقه ۳ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جوانی، شهردار منطقه ۳ تهران در خصوص آخرین وضعیت ایجاد مسیر سرزندگی (تندرستی) در این منطقه اظهار کرد: این مسیر که از منطقه ۲ شروع شده از تقاطع ملاصدرا - چمران به منطقه ۳ متصل می‌شود. در واقع این پروژه از ملاصدرا به سمت میدان ونک در حال کار است و این مسیر از میدان ونک به بوستان آب و آتش اتصال پیدا می‌کند.

وی افزود: با تکمیل این مسیر اصلی، تا پایان سال ۵ کیلومتر از مسیر سرزندگی در منطقه ۳ به بهره برداری خواهد رسید. ضمن اینکه مسیر سرزندگی یا تندرستی از مجموعه عباس آباد تا بزرگراه حکیم موجود است که با تکمیل پروژه در حال انجام، مسیر اصلی سرزندگی از تقاطع چمران - ملاصدرا تا تونل رسالت را در منطقه ۳ خواهیم داشت.

جوانی درباره فاز دوم و فرعی مسیر سرزندگی در منطقه ۳ نیز توضیح داد: در حال برنامه ریزی برای مسیرهای فرعی مسیر سرزندگی هستیم که بر اساس آن از خیابان ولیعصر (عج) به سمت شمال و جنوب این مسیر را ادامه می‌دهیم. همچنین در فاز دوم، خیابان پاسداران به خیابان میرداماد و خیابان میرداماد به محور حقانی اتصال پیدا می‌کند که با تکمیل فاز دوم حدود ۹ کیلومتر مسیر تندرستی یا سرزندگی در منطقه ۳ خواهیم داشت که امیدواریم تا پایان این دوره از مدیریت شهری تکمیل شود.

شهردار منطقه ۳ در خصوص آخرین وضعیت احداث خط ۹ مترو در تقاطع ملاصدرا - چمران و ارتباط آن با پروژه ترافیکی چهارراه جهان کودک بیان کرد: بر اساس جلساتی که با شرکت مترو داشتیم، طرح نهایی دوطبقه سازی مسیر مترو و سواره رو از ملاصدرا به سمت حقانی است. در تقاطع ملاصدرا - چمران شرکت مترو در حال تجهیز کارگاه است که ایستگاه ورودی و شفت اصلی مترو در خط ۹ از آن نقطه ایجاد شود و پس از آن از زیر ملاصدرا و حقانی عبور می‌کند و به ایستگاه مترو حقانی اتصال پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در این طرح، اولویت با ایجاد مترو است، عنوان کرد: طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده با شرکت مترو در این طرح، تونل دو طبقه‌ای ایجاد می‌شود که طبقه فوقانی آن ماشین رو و طبقه تحتانی آن برای مترو در نظر گرفته می‌شود. بعد از ایجاد این تونل دو طبقه و کاهش بار ترافیکی ملاصدرا و ونک، مرحله و فاز بعد، ایجاد پلازای میدان ونک، روی سطح میدان است که با این کار روی سطح میدان از حالت ماشین رو خارج و تبدیل به پلازا خواهد شد.