تحول انرژی در نهبندان؛ ۲۵۰ مگاوات پروژه خورشیدی در مسیر تولید

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر سلطانی صبح شنبه در جمع رسانهها اظهار داشت: نهبندان با بهرهگیری از ظرفیت بینظیر تابش خورشید، مسیر تحول به سوی انرژی پاک را بهسرعت طی میکند.
وی با بیان اینکه این اقدام در راستای تحقق شعار سال و با هدف تأمین انرژی پایدار انجام میشود، افزود: در بخش شبکههای توزیع، تاکنون ۶۷ نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک با مجموع ظرفیت ۷۰۰ کیلووات به بهرهبرداری رسیده است.
سلطانی ادامه داد: از ۹ ساختگاه ۳ مگاواتی در قالب طرح «تولید در توزیع»، پنج ساختگاه عملیاتی شده و دو ساختگاه با ظرفیت ۶ مگاوات نیز به زودی وارد مدار میشود.
صدور مجوز ۱۹ نیروگاه خصوصی
مدیر توزیع برق نهبندان از صدور مجوز احداث ۱۹ نیروگاه خورشیدی خصوصی با مجموع ظرفیت ۱۹ مگاوات خبر داد و گفت: از این تعداد، ۴ نیروگاه با ظرفیت مجموع ۶ مگاوات عملیاتی شده و به زودی به شبکه متصل میشود.
وی افزود: همچنین ۱۵ ساختگاه جدید با مجموع ظرفیت ۱۷ مگاوات مجوز اولیه دریافت کرده و در مرحله مطالعه و صدور مجوزهای اتصال به شبکه هستند.
سلطانی درباره پروژههای بزرگمقیاس نیز گفت: پروژههایی توسط بخش خصوصی آغاز شده که از جمله میتوان به نیروگاه ۱۰ مگاواتی «سید مراد» اشاره کرد که به زودی به شبکه متصل میشود.
وی با بیان اینکه همچنین کلنگزنی یک نیروگاه ۱۱۰ مگاواتی انجام شده و امیدواریم عملیات اجرایی آن به سرعت آغاز شود، گفت: علاوه بر این حدود ۸۰ مگاوات پروژه دیگر نیز در دست مطالعه و اخذ مجوز اتصال به شبکه است.
نهبندان، پیشگام تولید انرژی پاک
مدیر توزیع برق نهبندان با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از پتانسیل خورشیدی منطقه، تصریح کرد: این حرکت گسترده، نهبندان را به یکی از پیشگامان تولید انرژی پاک در استان خراسان جنوبی تبدیل خواهد کرد.
وی هدف نهایی این پروژهها را تقویت زیرساخت انرژی، حمایت از صنایع و کشاورزی محلی، ایجاد اشتغال و جهش تولید در سایه انرژی پاک و پایدار عنوان کرد و گفت: با پیگیری مستمر این پروژهها، آیندهای سبز و پرانرژی برای شهرستان و استان رقم خواهد خورد.
