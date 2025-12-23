۶۴ همت اعتبار و نیروگاه ۱۷۰ مگاواتی برای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی، در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به برخی دغدغههای واحدهای تولیدی اظهار کرد: موضوع هزینههای آزمایشگاه استاندارد و سایر هزینههای تحمیلی به تولیدکنندگان باید بر اساس تفاهمنامهها ساماندهی شود.
وی افزود: در خصوص هزینههای برق واحدهای تولیدی نیز مکاتبات لازم با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام خواهد شد تا این موضوع با رویکرد حمایتی دنبال شود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور به استان در قالب طرح «ایرانجان» گفت: این سفر دستاوردهای مهمی برای استان به همراه داشت که از جمله آن میتوان به نهایی شدن نیروگاه خورشیدی ۱۷۰ مگاواتی و اتخاذ تصمیمات اثرگذار در حوزه معادن اشاره کرد.
هاشمی با بیان اینکه فرآیند واگذاری معادن به دلیل مزایدهای بودن زمانبر است، تصریح کرد: در حوزه نیروگاههای خورشیدی اختیارات بیشتری به استان داده شده و صندوق توسعه ملی نیز تسهیلات احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را با شرایط ویژه پیشبینی کرده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور افزوده که سهم مناسبی از آن به استان اختصاص یافته است.
استاندار خراسان جنوبی به افزایش منابع بانکی استان اشاره کرد و گفت: با افزایش حسابهای بانکی سرمایهگذاران بخش معدن، منابع بانکی استان در ششماهه نخست امسال بیش از ۱۷ همت رشد داشته است.
هاشمی افزود: خراسان جنوبی همچنین در مسیر تبدیل شدن به «بانه شرق کشور» قرار دارد و واردات برخی کالاها از جمله نارنگی، مویز و برنج در استان در حال انجام است.
در ادامه این نشست، مجتبی شریعتیفر سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به نتایج اقتصادی سفر رئیسجمهور گفت: رهآورد مصوبات این سفر برای بخش اقتصادی استان، ۱۵ همت تسهیلات و ۳۴.۶ همت سرمایهگذاری بوده است.
وی افزود: در ابتدا رقم سرمایهگذاری حدود ۱۰ همت پیشبینی شده بود، اما با پیگیریهای مستمر استاندار و مذاکرات مستقیم با بانکهای عامل و نهاد ریاست جمهوری، این رقم به ۳۴.۶ همت افزایش یافت.
علیرضا خامهزر رئیس اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: موازیکاری دستگاههای اجرایی و هزینههای مربوط به استاندارد، دامپزشکی و آزمونهای کنترل کیفیت، فشار قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
وی ادامه داد: تعدد نظارتها و اختلاف در نحوه محاسبه هزینه برق و اعمال معوقات، از جمله دغدغههای جدی تولیدکنندگان است که نیازمند تصمیمگیری و هماهنگی جدی میان دستگاههای اجرایی است.
خامهزر تأکید کرد: اجرای دقیق مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی میتواند نقش مؤثری در رفع موانع تولید و تقویت سرمایهگذاری در خراسان جنوبی داشته باشد.
