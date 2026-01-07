  1. هنر
پخش «عامل ناشناخته» هر شب از شبکه تماشا

مجموعه علمی تخیلی «عامل ناشناخته» هر شب از شبکه تماشا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، مجموعه علمی تخیلی «عامل ناشناخته» که با داستان‌هایی جذاب و غیرواقعی ولی بر پایه مستندات واقعی ساخته شده است، از امشب ۱۷ دی ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش می‌شود.

این مجموعه علمی تخیلی با حال و هوای هیجان‌انگیز و ماجراجویانه‌اش، مخاطبان زیادی را در سراسر جهان به خود جذب کرده است. عامل ناشناخته از قالب داستان‌های خیالی و غیرواقعی فاصله گرفته و سعی کرده بر اساس رویدادهای واقعی و مستند، روایت‌های جذابی بسازد.

مجموعه «عامل ناشناخته» هر شب ساعت ۲۱ پخش و بازپخش آن نیز در ساعت‌های ۵ و ۱۲ روز بعد از شبکه تماشا پخش خواهد شد.

