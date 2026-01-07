پخش «عامل ناشناخته» هر شب از شبکه تماشا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، مجموعه علمی تخیلی «عامل ناشناخته» که با داستان‌هایی جذاب و غیرواقعی ولی بر پایه مستندات واقعی ساخته شده است، از امشب ۱۷ دی ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش می‌شود.

این مجموعه علمی تخیلی با حال و هوای هیجان‌انگیز و ماجراجویانه‌اش، مخاطبان زیادی را در سراسر جهان به خود جذب کرده است. عامل ناشناخته از قالب داستان‌های خیالی و غیرواقعی فاصله گرفته و سعی کرده بر اساس رویدادهای واقعی و مستند، روایت‌های جذابی بسازد.

مجموعه «عامل ناشناخته» هر شب ساعت ۲۱ پخش و بازپخش آن نیز در ساعت‌های ۵ و ۱۲ روز بعد از شبکه تماشا پخش خواهد شد.