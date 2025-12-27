  1. جامعه
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

بازنگری دستورالعمل امداد و نجات کوهستان تهران بر اساس قوانین جدید

معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از برگزاری جلسه بازنگری دستورالعمل امداد و نجات کوهستان در ارتفاعات شمالی شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمیم مرادی روزبهانی معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه هدف اصلی این نشست، بازبینی و به‌روزرسانی دستورالعمل مصوب سال ۱۳۸۸ بود، افزود: در این جلسه نمایندگان جمعیت هلال‌احمر استان تهران، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران، شهرداری ناحیه کوهستان منطقه یک و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی حضور داشتند و دیدگاه‌های تخصصی خود را مطرح کردند.

وی ادامه داد: در جریان این نشست و با استناد به قوانین بالادستی جدید از جمله قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸ و برنامه ملی آمادگی و پاسخ مصوب ۱۴۰۰، همچنین با توجه به تجربیات عملیات‌های اخیر و چالش‌های موجود، رویکردها، اهداف و شرح وظایف پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل قبلی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

مرادی روزبهانی با اشاره به مهم‌ترین اصلاحات پیشنهادی اظهار کرد: بروز رسانی نقشه محدوده طرح متناسب با استقرار پایگاه‌های جدید امداد و نجات کوهستان، توجه ویژه به ابعاد حقوقی و قضائی عملیات امداد و نجات، بازنگری محل‌های استقرار تیم‌های اطلاع‌رسانی فدراسیون کوهنوردی در نقاط پرتردد و حادثه‌خیز، تعیین سازوکارهای شفاف‌تر برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و همچنین عضویت برخی از دستگاه‌های عضو کارگروه‌های تخصصی ستاد مدیریت بحران کلان‌شهر تهران به‌عنوان اعضای فرعی کمیته امداد کوهستان از جمله موارد مطرح‌شده در این جلسه بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد پیش‌نویس دستورالعمل بازنگری‌شده توسط دبیرخانه کمیته امداد کوهستان مستقر در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تهیه و برای اخذ نظر دستگاه‌های تخصصی عضو کمیته ارسال شود.

