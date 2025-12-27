نخستین رویداد هوش مصنوعی شمال کشور در آمل برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رنجبر مجری نخستین رویداد هوش مصنوعی شمال کشور ظهر شنبه در این رویداد با اشاره به استقبال گسترده از این همایش گفت: این رویداد با حضور حدود ۲۵۰ نفر از فعالان حوزه اقتصاد، صنعت، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مدیران بانک‌ها و متخصصان حوزه هوش مصنوعی برگزار شده و با توجه به تکمیل ظرفیت سالن، تعدادی از علاقه‌مندان در بیرون از سالن حضور دارند.

رنجبر با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش افزود: دبیری اجرایی این رویداد بر عهده دکتر رجبی بوده که با تلاش‌های گسترده، نقش مهمی در برگزاری موفق این برنامه داشته‌اند.

وی با بیان اینکه محور اصلی این رویداد بررسی علمی تأثیر هوش مصنوعی بر اقتصاد است، اظهار کرد: در این همایش، مدیران بانک‌ها، اعضای هیئت علمی و دانشجویان حضور دارند و تلاش شده است تا ابعاد مختلف کاربرد هوش مصنوعی در حوزه اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: امیدواریم با برگزاری چنین همایش‌هایی، هوش مصنوعی بتواند نقش مؤثری در توزیع عادلانه ثروت ایفا کند و با تقویت تعامل میان هوش انسانی و هوش مصنوعی، از طریق پردازش داده‌ها توسط هوش مصنوعی و تحلیل آن‌ها توسط نیروی انسانی، گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت اقتصاد کشور برداشته شود.

تشکیل سه پنل تخصصی

حامد رجبی زاده، دبیر اجرایی نخستین رویداد هوش مصنوعی شمال کشور، هدف اصلی این همایش را ایجاد پیوند میان فعالان زیست‌بوم نوآوری در حوزه هوش مصنوعی عنوان کرد و گفت: در این رویداد سه پنل تخصصی و کاربردی با محوریت هوش مصنوعی برگزار می‌شود که هر یک به یکی از حوزه‌های کلیدی اقتصاد و صنعت می‌پردازد.

دبیر اجرایی همایش با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم نوآوری تصریح کرد: پنل سوم این رویداد به موضوع سرمایه‌گذاری اختصاص دارد که یکی از مباحث کلیدی در توسعه اکوسیستم نوآوری محسوب می‌شود. در این پنل، مدیران عامل چند شرکت بزرگ حضور خواهند داشت تا درباره فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی به بحث و تبادل نظر بپردازند.

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این پنل‌ها و تعامل میان دانشگاه، صنعت، نظام بانکی و سرمایه‌گذاران بتواند گامی مؤثر در جهت توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری‌های نوین، به‌ویژه در استان مازندران، باشد.

امیر متقی، دبیر همایش نخستین رویداد هوش مصنوعی شمال کشور، با اشاره به ضرورت برگزاری چنین برنامه‌هایی در استان مازندران گفت: این رویداد با هدف پر کردن خلأ موجود در حوزه رویدادهای تخصصی فناوری و نوآوری برگزار شده است؛ چرا که عمده این‌گونه برنامه‌ها معمولاً در شهرهای بزرگ و به‌ویژه استان تهران متمرکز هستند.

وی افزود: تلاش کردیم این فضا را به استان مازندران منتقل کنیم و خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از این رویداد صورت گرفت؛ به‌طوری که بیش از ۳۰۰ نفر در این همایش ثبت‌نام کرده و حضور دارند.

ارائه ۴۰ طرح استارتاپی

دبیر همایش با اشاره به بخش استارتاپی رویداد اظهار کرد: بیش از ۴۰ طرح از سوی استارتاپ‌ها برای ارائه به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از ارزیابی، در نهایت هفت طرح منتخب امروز توسط شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی ارائه می‌شود.

متقی در پایان ابراز امیدواری کرد: با برگزاری این رویداد و ارائه طرح‌های نوآورانه، بتوانیم زمینه شکل‌گیری جریان مؤثر جذب سرمایه و حمایت از استارتاپ‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی را در استان مازندران فراهم کنیم.