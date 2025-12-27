۱۳ هزار روایت در رابطه با امام زمان (عج) ظهور را خدشه ناپذیر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید صادق میرشفیعی در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت، با بیان فضیلت شب جمعه و انتظار برای ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا فداه گفت: هر جمعه که فرج حضرت محقق نمیشود، غمی پنهان در دل شیعیان ایجاد میشود؛ چرا که وعده ظهور، وعدهای قطعی الهی است که همه انبیا و اوصیای آنان منتظرش بودهاند.
وی با اشاره به روایات متعدد درباره حضرت مهدی علیهالسلام افزود: بیش از سیزده هزار روایت از پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و ائمه اطهار علیهمالسلام درباره وجود مقدس حضرت مهدی، دولت کریمه ایشان و ابعاد شخصیت آن حضرت نقل شده است. این حجم روایت نشاندهنده اهمیت ویژه این موضوع در کلام معصومین است.
میرشفیعی در ادامه به مسئله امامت در سنین کم پرداخت و گفت: امام جواد علیهالسلام در نه سالگی و امام هادی علیهالسلام در هشت سالگی به امامت رسیدند و هیچ نقصی در هدایت امت نداشتند. همانگونه که حضرت عیسی و حضرت یحیی علیهماالسلام در کودکی به مقام نبوت رسیدند، امامت نیز مقامی خدادادی است که خداوند همه کمالات لازم را به امام عطا میکند.
وی با تأکید بر اینکه امامت و نبوت اکتسابی نیست، اظهار داشت: امام نمیتواند با درس خواندن در حوزه یا دانشگاه به این مقام برسد؛ بلکه خداوند باید علم، عصمت، ولایت و قدرت تصرف را به او عطا کند. همانگونه که قرآن کریم میفرماید: یُؤتِی اللهُ من فضلِه، همه این مقامات از فضل الهی است.
میرشفیعی با اشاره به تاریخ سه قرن حضور ظاهری چهارده معصوم علیهمالسلام در میان مردم گفت: در این مدت، دوست و دشمن، عالم و غیرعالم، عظمت علمی، عصمت و تقوای آنان را مشاهده کردند و هیچ خطا یا لغزشی از ایشان ثبت نشده است. حتی در برابر دشمنان سرسختی چون معاویه و خلفای عباسی، فضائل اهل بیت علیهمالسلام چنان آشکار بود که شاعران مسیحی نیز هزاران بیت در مدح امیرالمؤمنین علیهالسلام سرودند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ماجرای ازدواج امام جواد علیهالسلام با دختر مأمون عباسی اشاره کرد و گفت: مأمون با وجود دشمنی با اهل بیت، در برابر اعتراض اطرافیانش به ازدواج دخترش با امام جواد علیهالسلام، تصریح کرد که اهل بیت پیامبر صلیاللهعلیهوآله از آغاز خلقت ممتاز بودهاند و سن کم مانع کمالات آنان نیست.
میرشفیعی با ذکر روایتی از امام جواد علیهالسلام درباره علم الهی آن حضرت افزود: امام جواد علیهالسلام با بیانی ساده نشان داد که علم امام از جانب خداوند است و هیچکس حق ندارد در برابر فضل الهی اعتراض کند.
وی در پایان با اشاره به آیه شریفه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم گفت: اطاعت از امامان معصوم همانند اطاعت از خدا و رسول خداست و این مقام تنها به کسانی اختصاص دارد که خداوند آنان را مجهز به کمالات ویژه کرده است.
