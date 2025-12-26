  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ دی ۱۴۰۴، ۲:۵۹

رژیم جولانی مدعی بازداشت چند تن از مقامات ارشد نظامی دولت اسد شد

رژیم جولانی مدعی بازداشت چند تن از مقامات ارشد نظامی دولت اسد شد

یک مقام رژیم جولانی مدعی شد که این رژیم، چند افسر حکومت پیشین سوریه را بازداشت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک منبع امنیتی وابسته به رژیم جولانی اعلام کرد که نیروهای مرزبانی سوریه ۱۲ افسر از نیروهای حکومت پیشین این کشور را در نزدیکی شهر «تلکلخ» در حومه استان حمص بازداشت کردند.

این منبع مدعی شد: عملیات بازداشت در حالی انجام شد که این افسران وابسته به نظام مخلوع سوریه در تلاش برای ورود به خاک سوریه از لبنان بودند.

همچنین اداره اطلاع‌رسانی وزارت دفاع رژیم جولانی البته اعلام کرد که در مرز مشترک با لبنان، ۱۲ نفر دستگیر شده‌اند که اسامی چند تن از جمله عناصر و افسران مرتبط با حکومت پیشین سوریه نیز دیده می‌شود.

کد خبر 6702822

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها