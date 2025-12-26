رژیم جولانی مدعی بازداشت چند تن از مقامات ارشد نظامی دولت اسد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک منبع امنیتی وابسته به رژیم جولانی اعلام کرد که نیروهای مرزبانی سوریه ۱۲ افسر از نیروهای حکومت پیشین این کشور را در نزدیکی شهر «تلکلخ» در حومه استان حمص بازداشت کردند.

این منبع مدعی شد: عملیات بازداشت در حالی انجام شد که این افسران وابسته به نظام مخلوع سوریه در تلاش برای ورود به خاک سوریه از لبنان بودند.

همچنین اداره اطلاع‌رسانی وزارت دفاع رژیم جولانی البته اعلام کرد که در مرز مشترک با لبنان، ۱۲ نفر دستگیر شده‌اند که اسامی چند تن از جمله عناصر و افسران مرتبط با حکومت پیشین سوریه نیز دیده می‌شود.