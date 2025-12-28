به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ غزال غزال رئیس شورای عالی اسلامی علوی‌های سوریه تاکید کرد که از ساعت ۱۲ ظهر امروز تا ساعت پنج عصر مردم سوریه به صورت مسالمت آمیز در تمام میادین حضور خواهند داشت.

وی از اقشار مختلف جامعه سوریه خواست تا به این جریان بپیوندند.

شیخ غزال اضافه کرد: ما خواهان جنگ داخلی نیستیم بلکه به دنبال اداره سوریه به صورت فدرالی هستیم. آنچه که در این کشور رخ می‌دهد نزاع بین طرف‌های درگیر نیست بلکه از بین بردن هویت و نابود کردن اراده و تسلیم کردن اجباری مردم است.

وی بیان کرد: سکوت در برابر این جنایات تنها باعث افزایش کشتار و فروپاشی می‌شود و تداوم این وضع بدون دستیابی به راه کارهای ریشه‌ای سریع و حمایت‌های بین المللی باعث عمیق‌تر شدن ویرانی در سوریه خواهد شد.

پیشتر شیخ غزال نسبت به درگیری‌های قریب الوقوع هشدار داده بود و دمشق را مسئول تجاوزات صورت گرفته علیه علوی‌ها دانست. لازم به ذکر است به تازگی یک انفجار تروریستی در مسجد امام علی (ع) در حمص، نمازگزاران را هدف قرار داده است.