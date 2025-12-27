کتاب «سرای امیرکبیر از گذشته تا امروز» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سرای امیرکبیر از گذشته تا امروز» نوشته مرضیه مرتضوی قصابسرایی، روایتی مستند از یکی از شاخص‌ترین بناهای تاریخی بازار تهران را به خوانندگان عرضه می‌کند. این سرا که با اندیشه‌های اصلاح‌گرایانه‌ی میرزا محمدتقی‌خان امیرکبیر شکل گرفته، در گذر زمان نقشی حیاتی در تجارت، وقف و حیات شهری ایفا کرده است.

این کتاب، با تکیه بر اسناد و تصاویر تاریخی، داستان شکل‌گیری و تحول سرای امیرکبیر از دوره قاجار تا امروز را روایت می‌کند. این اثر خواندنی برای علاقه‌مندان به تاریخ، معماری و تهران قدیم یک منبع ارزشمند است.

سرای امیرکبیر که در سال ۱۲۶۸ هجری قمری توسط آقا محمدمهدی ملک‌التجار احداث شد، سرای امیرکبیر و کاروانسرای امیر نظام یا امیرکبیر در سال ۱۲۶۸ ق توسط آقا محمدمهدی ملک التجار، پدر بزرگ مرحوم حاج حسین آقا ملک، احداث و به امیرکبیر، صدراعظم ناصر الدین شاه سرای امیر نظام نامگذاری شد. این سرا که مرکز پخش و فروش منسوجات و قماش ایران در دل بازار تهران است در مالکیت سه تن خانم فخرالدوله و آقایان حسن و حسین ملک بود . مرحوم حسین ملک سهم خود از این سرا را در سال ۱۳۳۰ وقف آستان قدس رضوی کرد.

کتاب «سرای امیرکبیر از گذشته تا امروز» در ۷۲ صفحه مصور رنگی منتشر شده است و در قطع رقعی چاپ اول عرضه می‌شود. قیمت پشت جلد این کتاب ۱۲۵ هزار تومان است.