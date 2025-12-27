امکان تدریس صاحبان صنایع در دانشگاه ها فراهم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صنعت فولاد دانشگاه تهران، مهدی دهمرده، معاون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان ستاد علم و فناوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در نخستین جلسه میز تخصصی صنعت فولاد کشور با موضوع احصاء نظام مسائل اولویت‌دار و دستیابی به راهکارهای فوری و عملیاتی دانش‌بنیان در حوزه صنعت استراتژیک فولاد کشور در محل دبیرخانه این شورا با تأکید بر این‌که این میز باید خروجی در قالب سند و یا بسته و برنامه سیاستی در حوزه فولاد داشته باشد، در ادامه اظهار کرد: طبق گفته مقام معظم رهبری جایگاه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون و لازم‌الاجراست.

وی، ادامه داد: در شورا میزهای تخصصی متعددی از هوش مصنوعی تا هوا فضا و انرژی وجود دارد که به‌نوعی با علم و فناوری در کشور مرتبط است که خروجی میز تخصصی هوش مصنوعی به تدوین سند ملی منجر شده است.

معاون ستاد علم و فناوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، درباره روند تشکیل میز تخصصی فولاد هم توضیح داد: در ابتدا دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با یک مشکل در کشور با این شورا مکاتبه و مشکل و چالش موجود را مطرح می‌کنند این شورا هم به‌عنوان مرجعی فرا دستگاهی به این موضوع ورود و مشکل را از باب اسناد حل می‌کند.

دهمرده، با بیان این‌که وقتی شورا سندی را تدوین می‌کند به‌مانند قانون لازم‌الاجراست، گفت: این سند یا برنامه و بسته سیاستی با تغییر دولت‌ها تغییر نمی‌کند و بدین‌ترتیب قابلیت پیگیری را دارد.

وی، با بیان این‌که در شورا بحث اجرایی نه اما موضوع نظارتی مطرح است، در ادامه تصریح کرد که یکی از بازوی نظارتی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور است.

معاون ستاد علم و فناوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با بیان این‌که اغلب خروجی این میزها سند، برنامه یا بسته سیاستی است، ادامه داد: از جمله این خروجی‌ها سند ملی هوش مصنوعی، یا سند هوافضا، سند ملی توسعه دریایی و… است خروجی میز به فراخور ماهیت میز و آن‌چه که دبیر تشخیص می‌دهد متفاوت خواهد بود این جلسه هم با هدف تشریک مساعی و هم‌فکری با صاحبان صنایع برگزار شد.

دهمرده، در پاسخ به گلایه یکی از حاضرین با بیان این‌که ما همواره صنایع کوچک و بزرگ را با هم می‌بینیم، گفت: نخستین جلسه برای طرح موضوع و بررسی مشکلات صنایع بود تا بتوان درباره خروجی میز تصمیم گرفت. اعضای میز هم متشکل از صاحبان صنایع، دستگاه‌های مختلف دولتی و ذی‌نفعانی است که در این میان استفاده می‌کنند و حتی افرادی که بخواهند خوراک تهیه کنند.

وی، با بیان این‌که شورا امروز در خدمت یک گروه از اعضای میز تخصصی صنعت فولاد بود، افزود: مشکل امروز ما و حلقه مفقوده فقدان ارتباط صنعت و دانشگاه است این در حالی است که در دیگر کشورها نمایندگان صنایع مختلف در دانشگاه‌ها حضور فعال دارند.

معاون ستاد علم و فناوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با بیان این‌که صنایع مشکلات خود را مطرح و شورا با در نظر گرفتن جمیع جهات به‌دنبال راه حل و چاره‌ای است، افزود: معتقدم باید افرادی از صاحبان صنایع در دانشگاه‌ها تدریس کنند و سازوکار آن نیز در آئین‌نامه‌ای دیده شده است و بحث آن در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جدی است.

دهمرده، با تأکید مجدد بر این‌که دانشگاه می‌تواند مشکلات صنعت را برطرف کند، در ادامه خاطرنشان کرد: هم‌اکنون از مشکلات کشور بحث ناترازی انرژی و موضوع هیدروژن مصنوعی مطرح است برای حل این مشکل بسیاری از کشورهای دنیا برای خود نیروگاهی ساخته‌اند در ایران هم باید به فکر چاره بود.

وی، با بیان این‌که در نخستین جلسه موضوع مطرح و در جلسات آینده به فراخور موضوع افراد دعوت شده و دستگاه‌ها هم حضور خواهند داشت، یادآور شد: اغلب خروجی‌های این شورا توانسته است که مشکلی از کشور را حل کند.