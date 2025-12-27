به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع محمد رسول جلالی و معارفه مجید رنجبری به عنوان مدیران جدید بسیج رسانه هرمزگان، سردار هدایت الله امیری جانشین سپاه امام سجاد (ع) استان با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی، اظهار داشت: انقلاب اسلامی نظم دنیا را به هم زد؛ در حالی که همه به سلطه‌گری و سلطه‌پذیری قانع شده بودند، ایستادگی جواب داد و این الگوی جمهوری اسلامی بود که دشمنان را به هم ریخت.

وی افزود: تمام توان دشمن به ضربه زدن به سه مؤلفه قدرت ملت ایران یعنی دین، رهبری و مردم متمرکز شده است. در مقابل، اقتصاد مقاومتی و راهکارهای عملی نظام، ابزارهای ایستادگی در برابر این فشارهاست.

سردار امیری با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و مقاومت مردمی، خاطرنشان کرد: دشمن اکنون با ابزار جدیدی مانند ناامیدسازی و ناکارآمد جلوه دادن نظام، به دنبال القای پسرفت است. هدف آنها ناامیدی مردم و القای جنگ مجدد است، و این کار را از طریق درشت‌نمایی مشکلات پیش می‌برند.

وی رسانه‌ها را «عصب اتصال اجزای جامعه» دانست و گفت: تقویت حس خوب در فضای رسانه‌ای کشور وظیفه مهم رسانه‌هاست. بسیج رسانه ظرفیت جبهه‌سازی در برابر تحریم و فشار اقتصادی را دارد.

جانشین سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در پایان با اشاره به نقش ایمان در پیروزی‌های کشور، تأکید کرد: انقلاب اسلامی پیام داده که بالاترین مکانیسم، توکل بر خداست. وقتی ملتی برای اعتلای دین جهاد کند، خداوند درهای رحمت را می‌گشاید.

در این مراسم چندین تن از فعالان رسانه‌ای هرمزگان از تلاش‌های محمد رسول جلالی قدردانی و خواستار تداوم راهبردهای وی در این سازمان شدند.

سرهنگ رنجبری پیش از این فرمانده سپاه پارسیان بوده است. سرهنگ جلالی نیز جانشین سپاه بستک شد.