به گزارش خبرگزاری مهر، علی رامشینی معاون توسعه حملونقل پاک و آموزش سازمان ترافیک شهرداری تهران با اشاره به برگزاری این جشنواره با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران گفت: در قالب این رویداد فرهنگی، بخش ترافیک با محوریت هشتمین آموزواره «حرکت» طراحی و اجرا شد که موضوعاتی نظیر تردد ایمن موتورسیکلتسواران، استفاده از حملونقل عمومی و رفتارهای صحیح ترافیکی را در بر گرفت.
وی افزود: فراخوان این جشنواره در پاییز و تابستان سال ۱۴۰۴ منتشر شد و در مهلت تعیینشده، آثار مختلفی به دبیرخانه ارسال گردید که تعدادی از آنها بهطور اختصاصی به بخش ویژه ترافیک اختصاص داشت.
معاون توسعه حملونقل پاک و آموزش سازمان ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: پس از بررسی و داوری آثار رسیده، در مراسم اختتامیه جشنواره «خانواده قصهگوی من» در آستانه فصل زمستان و شب یلدا از سه نفر بهعنوان برگزیدگان بخش ویژه ترافیک با حضور مسئولان و دستاندرکاران تقدیر شد.
وی در پایان تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیت قصهگویی و مشارکت خانوادهها، بهویژه در حوزه کودک و نوجوان، نقش مؤثری در نهادینهسازی فرهنگ ترافیک و ارتقای ایمنی عبور و مرور شهری دارد.
