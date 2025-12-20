به گزارش خبرگزاری مهر، زینب عبادی مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران با تشریح وضعیت کلان حمل‌ونقل پایتخت گفت: بر اساس مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران، افق دید ما رسیدن به نقطه‌ای است که ۷۵ درصد از سفرهای روزانه شهری توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی انجام شود. این در حالی است که شهر تهران روزانه شاهد حدود ۲۰ میلیون سفر است و مدیریت این حجم از جابه‌جایی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و توسعه زیرساخت‌هاست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با احتساب تاکسی‌های اینترنتی حدود ۵۰ درصد سفرها با حمل‌ونقل عمومی انجام می‌شود، اظهار کرد: اگرچه تاکسی‌های اینترنتی و سرویس‌های اشتراکی بخشی از بار ترافیک را به دوش می‌کشند، اما هدف اصلی ما تقویت مُدهای انبوه-بر مانند مترو و اتوبوس است. توسعه خطوط مترو، به‌ویژه تکمیل خطوط ۶ و ۷ و برنامه‌ریزی برای احداث خطوط جدید ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱، در همین راستا صورت گرفته است تا بتوانیم شبکه ریلی شهر را گسترش دهیم.

مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو با اشاره به اختصاص بودجه‌های کلان به حوزه حمل‌ونقل تصریح کرد: در سال جاری، بیش از ۵۰ درصد از کل بودجه و اعتبارات شهرداری تهران مستقیماً به حوزه حمل‌ونقل و ترافیک اختصاص یافته است. این حجم از سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده اولویت بالای مدیریت ترافیک برای شهرداری است و عمده این اعتبارات صرف خرید ناوگان جدید، توسعه خطوط مترو، نوسازی اتوبوس‌ها و برقی‌سازی ناوگان تاکسیرانی می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت برقی‌سازی ناوگان برای کاهش آلودگی هوا افزود: حرکت به سمت استفاده از اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی یکی از سیاست‌های اصلی ما برای مقابله با آلودگی هوا و ارتقای کیفیت زیست‌محیطی شهر است. اخیراً شاهد رونمایی و ورود اتوبوس‌های برقی جدید به ناوگان بودیم و برنامه‌های گسترده‌ای برای افزایش تعداد این خودروها و همچنین تاکسی‌های برقی در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم سهم آلایندگی منابع متحرک را در تهران کاهش دهیم.

عبادی به موضوع پیاده‌محوری و توسعه مسیرهای دوچرخه اشاره کرد و گفت: علاوه بر حمل‌ونقل عمومی، توسعه زیرساخت‌های پیاده‌روی و ایجاد پیاده‌راه‌ها در مناطق مختلف، به‌ویژه در بافت مرکزی و بازار تهران، از دیگر برنامه‌های ماست. در سال‌های اخیر تلاش شده تا فضای شهری از خودرو-محوری به سمت انسان-محوری تغییر کند و شهروندان بتوانند با ایمنی و آرامش بیشتری در شهر تردد کنند.

وی با اشاره به چالش‌های تأمین منابع مالی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هزینه‌بر است و شهرداری تهران تمام توان خود را برای تأمین منابع از طریق بودجه‌های داخلی، فاینانس‌ها و مشارکت بخش خصوصی به کار گرفته است. با این حال، حل کامل معضل ترافیک تهران نیازمند همکاری همه دستگاه‌های ذیربط و البته همراهی شهروندان در استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی به جای خودروی شخصی است.