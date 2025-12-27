دو مجاهد یک مکتب؛ شباهت‌ های میرزا کوچک جنگلی و سردار سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه اولین جلسه از سلسله نشست‌های دو مجاهد، یک مکتب در راستای برگزاری پنجمین دوره رخداد رسانه‌ای سردار تا سردار و باهدف تطابق سیره و شخصیت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و میرزا کوچک جنگلی در کرمان برگزار شد.

«مهدی کاسی» پژوهشگر نهضت جنگل در این نشست با اشاره به جایگاه علمی میرزا کوچک جنگلی اظهار کرد: بحث درباره میرزا، اثبات طلبه بودن یا داشتن عکس و سند نیست؛ مسئله اصلی، اثبات اجتهاد و بنیه علمی اوست. میرزا سال‌ها در رشت، قزوین و تهران تحصیل و تدریس کرد و با بزرگان برجسته‌ای از علمای عصر خود ارتباط داشت. به تصریح رهبر معظم انقلاب، میرزا نیازی به حضور در محضر میرزای شیرازی نداشت؛ چراکه به مرتبه اجتهاد رسیده بود.

وی افزود: ارتباط میرزا با علمای بزرگ مشروطه همچون آیات عظام بهبهانی، طباطبایی و شیخ فضل‌الله نوری، و نیز نقش علما در همراهی و هدایت نهضت جنگل، نشان می‌دهد این قیام ریشه‌ای عمیق در اندیشه دینی و اسلامی داشته است.

این پژوهشگر نهضت جنگل، تلفیق معنویت و سیاست را یکی از برجسته‌ترین وجوه مشترک میرزا کوچک جنگلی و شهید حاج قاسم سلیمانی دانست و تصریح کرد: در هر دو شخصیت، با اسلامی مواجهیم که اهل مبارزه است؛ اسلامی که معنویت را از سیاست جدا نمی‌داند. تهجد، تقوا و دیانت میرزا در تمام دوران مبارزه زبانزد بود و حتی در مدارس نظامی نهضت جنگل، آموزش شرعیات در کنار آموزش نظامی قرار داشت.

نهضت جنگل تنها یک حرکت نظامی نبود

کاسی با اشاره به شکل‌گیری هیئت اتحاد اسلام در نهضت جنگل گفت: مفهوم اتحاد اسلام، که پیش‌تر توسط سید جمال‌الدین اسدآبادی مطرح شده بود، در نهضت جنگل به یک نمونه عینی و اجرایی تبدیل شد. اعضای این هیئت عمدتاً از روحانیون مبارز بودند؛ روحانیونی که اهل سازش با استبداد و استعمار نبودند.

وی با تأکید بر مردم‌داری میرزا افزود: میرزا بارها از ادامه نبرد صرف‌نظر کرد تا مردم آسیب نبینند؛ از جمله شهر رشت را ترک کرد تا از تخریب و غارت آن جلوگیری شود. در دوره قحطی بزرگ جنگ جهانی اول، بخش قابل توجهی از مردم ایران با کمک‌های نهضت جنگل نجات یافتند و گیلان نقشی ملی در این زمینه ایفا کرد.

این پژوهشگر حوزه مقاومت ادامه داد: نهضت جنگل تنها یک حرکت نظامی نبود؛ بلکه واجد ساختار حکمرانی بود. اگر حتی با الگوی قوا نگاه کنیم، قوه قضائیه، مجریه و مقننه در این نهضت قابل شناسایی است. به همین دلیل رهبر انقلاب، نهضت جنگل را مینیاتوری از حکومت اسلامی دانسته‌اند.

کاسی با اشاره به تلاش حکومت پهلوی برای سانسور و حذف میرزا گفت: تا سال‌ها حتی سنگ مزار میرزا وجود نداشت و آثار مرتبط با نهضت جنگل اجازه انتشار پیدا نمی‌کرد. با این حال، پیوند عمیق مردم با این نهضت باعث شد نام و راه میرزا زنده بماند؛ از لالایی‌های مادران گیلانی تا شعرها و روایت‌های مردمی.

شباهت‌های میرزا کوچک جنگلی و شهید حاج قاسم سلیمانی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دشمن‌شناسی و نگاه جهانی میرزا اشاره کرد و گفت: میرزا هم در برابر استعمار انگلستان ایستاد و پیشنهاد سلطنت تحت پرچم آن‌ها را قاطعانه رد کرد و هم در مواجهه با تفکرات کمونیستی، از همان ابتدا خطوط قرمز خود را مشخص کرد و اجازه تبلیغ مرام اشتراکی را نداد.

کاسی افزود: نهضت جنگل ابعادی بین‌المللی داشت؛ از حضور نیروهایی از کشورهای مختلف تا انتشار روزنامه جنگل در شهرهایی چون استانبول، دهلی و لندن. این نشان می‌دهد میرزا نگاهی فراتر از مرزهای جغرافیایی داشت و به وحدت اسلامی باورمند بود.

وی با اشاره به شباهت‌های میرزا کوچک جنگلی و شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: جاذبه و دافعه، دشمن‌شناسی، استقامت، مردم‌محوری، توجه به فرهنگ و کتاب، و روحیه شهادت‌طلبی در هر دو شخصیت به‌وضوح دیده می‌شود. هر دو، در مسیر احیای اسلام و عزت امت اسلامی، تا پای جان ایستادند.

این پژوهشگر نهضت جنگل در پایان با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه هویت تصریح کرد: پرداختن به هویت، به تعبیر رهبر انقلاب، مانند واکسیناسیون است؛ کاری پیشگیرانه که هزینه‌اش کمتر از درمان است. اگر جوانان ما هویت خود را در لایه‌های ایرانی، اسلامی، شیعی و انقلابی بشناسند، در برابر جنگ نرم و تهاجم فرهنگی مقاوم خواهند شد.