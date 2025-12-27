چگنی: یک هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در دلیجان کشف شد

به گزارش خبرنگاری مهر، سردار احمدرضا چگنی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی پلیس در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، بازنگری طرح‌های مقابله، بهره‌گیری از دستاوردهای علمی و تخصصی و همچنین پیگیری ویژه مطالبات و گزارش‌های مردمی به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ بوده است.

وی با اشاره به دستاوردهای پلیس شهرستان دلیجان در برخورد با قاچاقچیان کالا گفت: در ۹ ماه گذشته بیش از یک هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در این شهرستان کشف شده است.

سردار چگنی افزود: در این عملیات‌ها ۸۷ قاچاقچی کالا دستگیر و ۵۸ دستگاه خودرو سبک و سنگین توقیف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: تلفن ۱۱۰ در تمامی ساعات شبانه‌روز آماده دریافت گزارش‌ها و اطلاعات مردمی است و همکاری شهروندان نقش مهمی در موفقیت پلیس در مقابله با قاچاق کالا دارد.