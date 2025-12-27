  1. استانها
شعبانی: سالانه ۹۰ بازارچه موقت صنایع‌دستی در مازندران برپا می‌شود

بابلسر - معاون صنایع‌دستی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: هر سال حدود ۹۰ بازارچه موقت صنایع‌دستی در استان برپا می‌شود و ۱۵۰ فروشگاه مجاز به عرضه این محصولات فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه شعبانی عصر شنبه در نشست تخصصی «نقش دانشگاه در توسعه صنایع‌دستی» که در دانشگاه مازندران برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنایع‌دستی استان اظهار کرد: مازندران از استان‌های پیشرو در حوزه صنایع‌دستی است و توسعه این بخش نیازمند هم‌افزایی جدی میان دانشگاه، صنعت و بازار است.

وی افزود: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، صنایع‌دستی مازندران در حال حاضر در ۷۰ رشته مصوب و ۲۰ رشته بومی فعال است که شامل هنرهای چوبی، نساجی سنتی، سفال و سرامیک، رودوزی‌های سنتی، حصیربافی و نمدمالی می‌شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران با بیان اینکه تاکنون ۱۱ هزار هنرمند صنایع‌دستی در استان شناسایی و مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، گفت: سالانه بین هزار و ۵۰۰ تا دو هزار نفر به جامعه فعالان این حوزه افزوده می‌شود.

شعبانی با اشاره به وضعیت تولید در این بخش تصریح کرد: طی سال‌های اخیر ۳۰ هزار مجوز صنایع‌دستی در مازندران صادر یا تمدید شده و برآورد می‌شود ارزش تولید سالانه این محصولات بین ۳۲۰ تا ۵۵۰ میلیارد تومان باشد.

وی درباره وضعیت عرضه و فروش نیز گفت: هر سال حدود ۹۰ بازارچه موقت صنایع‌دستی در استان برپا می‌شود و ۱۵۰ فروشگاه مجاز به عرضه این محصولات فعالیت دارند. ارزش فروش داخلی صنایع‌دستی مازندران بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و میزان صادرات نیز که عمدتاً به‌صورت چمدانی است، حدود ۱۵ هزار دلار اعلام شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: تاکنون ۱۵۱ مهر اصالت ملی و ۱۳ مهر اصالت بین‌المللی برای محصولات صنایع‌دستی استان اخذ شده و شش خانه صنایع‌دستی نیز در مازندران فعال است.

وی با بیان اینکه مازندران از نظر میزان فروش در رتبه سوم کشور و از نظر کیفیت و کمیت تولید در رتبه نخست شمال کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: با وجود این جایگاه، چالش‌هایی همچون ضعف در بازاریابی، بسته‌بندی، برندسازی، نبود صادرات نظام‌مند، فاصله محصولات با نیازهای نسل جدید و تأمین پایدار مواد اولیه، روند توسعه صنایع‌دستی استان را با کندی مواجه کرده است.

شعبانی در پایان تأکید کرد: برای تکمیل زنجیره ارزش صنایع‌دستی، باید ارتباط مؤثری میان تولیدکنندگان، فروشندگان، مصرف‌کنندگان و تسهیلگران برقرار شود و موضوعاتی مانند روایت‌گری فرهنگی، نوآوری در طراحی، استانداردسازی محصولات و دریافت بازخورد از بازار به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

