به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه شعبانی عصر شنبه در نشست تخصصی «نقش دانشگاه در توسعه صنایع‌دستی» که در دانشگاه مازندران برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنایع‌دستی استان اظهار کرد: مازندران از استان‌های پیشرو در حوزه صنایع‌دستی است و توسعه این بخش نیازمند هم‌افزایی جدی میان دانشگاه، صنعت و بازار است.

وی افزود: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، صنایع‌دستی مازندران در حال حاضر در ۷۰ رشته مصوب و ۲۰ رشته بومی فعال است که شامل هنرهای چوبی، نساجی سنتی، سفال و سرامیک، رودوزی‌های سنتی، حصیربافی و نمدمالی می‌شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران با بیان اینکه تاکنون ۱۱ هزار هنرمند صنایع‌دستی در استان شناسایی و مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، گفت: سالانه بین هزار و ۵۰۰ تا دو هزار نفر به جامعه فعالان این حوزه افزوده می‌شود.

شعبانی با اشاره به وضعیت تولید در این بخش تصریح کرد: طی سال‌های اخیر ۳۰ هزار مجوز صنایع‌دستی در مازندران صادر یا تمدید شده و برآورد می‌شود ارزش تولید سالانه این محصولات بین ۳۲۰ تا ۵۵۰ میلیارد تومان باشد.

وی درباره وضعیت عرضه و فروش نیز گفت: هر سال حدود ۹۰ بازارچه موقت صنایع‌دستی در استان برپا می‌شود و ۱۵۰ فروشگاه مجاز به عرضه این محصولات فعالیت دارند. ارزش فروش داخلی صنایع‌دستی مازندران بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و میزان صادرات نیز که عمدتاً به‌صورت چمدانی است، حدود ۱۵ هزار دلار اعلام شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: تاکنون ۱۵۱ مهر اصالت ملی و ۱۳ مهر اصالت بین‌المللی برای محصولات صنایع‌دستی استان اخذ شده و شش خانه صنایع‌دستی نیز در مازندران فعال است.

وی با بیان اینکه مازندران از نظر میزان فروش در رتبه سوم کشور و از نظر کیفیت و کمیت تولید در رتبه نخست شمال کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: با وجود این جایگاه، چالش‌هایی همچون ضعف در بازاریابی، بسته‌بندی، برندسازی، نبود صادرات نظام‌مند، فاصله محصولات با نیازهای نسل جدید و تأمین پایدار مواد اولیه، روند توسعه صنایع‌دستی استان را با کندی مواجه کرده است.

شعبانی در پایان تأکید کرد: برای تکمیل زنجیره ارزش صنایع‌دستی، باید ارتباط مؤثری میان تولیدکنندگان، فروشندگان، مصرف‌کنندگان و تسهیلگران برقرار شود و موضوعاتی مانند روایت‌گری فرهنگی، نوآوری در طراحی، استانداردسازی محصولات و دریافت بازخورد از بازار به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.