جلالی: پوشش سنتی هرمزگان نماد هویت اجتماعی مردمان این دیار است

به گزارش خبرنگار مهر، فرخنده جلالی شاگاه شنبه در آئین فرهنگی و هنری بزرگداشت «خواجه عطا» اظهار کرد: زمانی که مادران ما در کنار پدران در فعالیتهای کشاورزی حضور داشتند، در بازار، مهمانیها و پیگیری امور اجتماعی، این تنوع و اصالت در پوشش هرمزگانی بهوضوح دیده میشد و امروز نیز باید این هویت فرهنگی در عرصههای اجتماعی حفظ و تقویت شود.
وی افزود: پوشش سنتی مردان هرمزگان که ریشهای تاریخی دارد، همواره لباس اجتماع مردم این دیار بوده و استفاده از آن در رویدادهای فرهنگی و هنری، نشانه احترام به پیشینه و اصالت هرمزگانیهاست.
کتاب «خواجه عطا» گامی در حفظ میراث مکتوب
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به رونمایی از کتاب مرتبط با شخصیت خواجه عطا، گفت: این اثر بهعنوان بخشی از گنجینه ارزشمند مکتوبات و مستندات تاریخی استان، نقش مهمی در معرفی و ثبت میراث فرهنگی هرمزگان دارد.
جلالی خاطرنشان کرد: نسخه اصلی این کتاب در ماههای آینده با تیراژ بالا منتشر خواهد شد و معرفی امروز آن، فرصتی برای توجه بیشتر به پژوهش، تحقیق و مستندسازی شخصیتهای اثرگذار فرهنگی استان است.
پیگیری ثبت رویداد خواجه عطار در تقویم رسمی کشور
وی با تأکید بر ضرورت ثبت رویدادهای فرهنگی بومی در سطح ملی، اظهار کرد: اگر قرار باشد نام و بزرگداشت خواجه عطا در تقویم رسمی کشور ثبت شود، این موضوع باید ابتدا در شورای فرهنگ عمومی استان با ریاست آیتالله عبادیزاده مطرح و پس از تصویب، برای بررسی نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان افزود: ارائه مستندات، پژوهشها و آثار مکتوب، از جمله کتاب خواجه عطا نوشته آقای ابراهیمزاده، میتواند نقش مؤثری در طی شدن این مسیر داشته باشد.
جشنوارههای مردممحور، راهی برای شناخت ملی
جلالی با قدردانی از برگزارکنندگان فستیوال و آئین بزرگداشت خواجه عطا گفت: برگزاری جشنوارههای مردممحور با محوریت شخصیتهای فرهنگی، ضمن ایجاد شادی و نشاط اجتماعی، زمینهساز شناخت ملی از هویت و گذشته فرهنگی هرمزگان خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: شناخت گذشته، مقدمهای برای تقویت هویت امروز است و چنین رویدادهایی میتواند جایگاه فرهنگ بومی هرمزگان را در سطح ملی بیش از پیش برجسته کند.
