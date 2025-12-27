به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی در این نامه از سوانح ترافیکی و آسیب‌های ناشی از آن به عنوان یکی از چالش‌های مهم حوزه سلامت در بسیاری از جوامع و از موارد مهم در سطح ملی و بین‌المللی یاد کرد و گفت: متأسفانه با وجود همه تلاش‌ها، میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در کشور به بیش از ۲۰ نفر به ازای یک‌صد هزار نفر جمعیت رسیده و حوادث ترافیکی سومین علت مرگ بعد از بیماری‌های قلبی و سکته مغزی و دومین علت بار مرتبط با سلامت در بین کلیه بیماری‌ها و مصدومیت‌ها در کشور است.

وی با اشاره به رتبه هشتم حوادث ترافیکی در بین علل مرگ در دنیا، خاطرنشان کرد: نسبت مرگ ناشی از حوادث ترافیکی به کل مرگ ناشی از حوادث در ایران، دو برابر شاخص جهانی و حوادث ترافیکی، اولین علت مرگ در جوانان و نوجوانان و کودکان بالای پنج سال در کشور است که این وضعیت با رویکرد کلی کشور و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در موضوع جوانی جمعیت تناقض آشکار دارد.

وزیر بهداشت، ایمنی ترافیک و سلامت را یکی از اولویت‌های مهم دولت و وزارت بهداشت عنوان و تصریح کرد: پس از بررسی مستندات و با همکاری مراکز تحقیقاتی و مشارکت کلیه دستگاه‌های ذی نقش، کارگروه پیشگیری و کنترل سوانح و حوادث ذیل کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر در سطح ملی تشکیل شد.

ظفرقندی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، «راهبردهای ملی اولویت دار مدیریت آسیب‌های جسمی و روانی و پیامدهای ناشی از حوادث ترافیکی» نیز در نوزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به تصویب رسید و اجرای این راهبردها و برنامه‌ها نیازمند عزم همگانی و همکاری و هماهنگی کلیه ذی‌نقشان در سطح ملی، استانی و محلی است.

به گفته وزیر بهداشت و دبیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، جلسات این کمیته باید به طور منظم و با حضور نماینده دستگاه‌های ذی نقش تشکیل و شرایط لازم برای استقرار مصوبات با همکاری تمامی دستگاه‌های استانی فراهم شود.

برای دسترسی به راهنمای تشکیل کمیته فنی سلامت و ایمنی ترافیک در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به فایل زیر مراجعه کنید.