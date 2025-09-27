تسریع جذب اعتبارات و پرداخت تسهیلات اشتغال در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جلیلیان نسب عصر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان که به ریاست استاندار کرمانشاه برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس از روند پرداخت تسهیلات و بررسی طرحهای اشتغالزایی استان گزارش مفصلی ارائه کرد.
وی با اشاره به مصوبات گروه هشتم تسهیلات سفر و تأکید استاندار بر تشکیل جلسات تخصصی برای بررسی دقیق طرحها، گفت: طرحهای معرفی شده کوچک نیستند و زمانبر بوده و نیاز به بررسیهای متعدد در کمیتههای نظارت، فنی و استانداری دارند.
جلیلیان نسب افزود: تاکنون از ۳۸ همت منابع در نظر گرفته شده، ۴۶ طرح بررسی شده که ۴۳ طرح به انعقاد قرارداد منجر شده و بیش از یکهمت و ۴۶۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: انتظار میرود بانکهای عامل با سرعت بیشتری نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات اقدام کنند تا فرصت نیمه دوم سال از دست نرود.
او ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و بانکها، به بانکهای کشاورزی، رفاه، تجارت، صادرات، سینا، صنعت و معدن، پاسارگاد، شهر و پست بانک اشاره کرد و خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات شد.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با ارائه گزارشی از وضعیت توزیع شهرستانی تسهیلات بیان کرد: از ۱۴ شهرستان استان تاکنون ۹ شهرستان پرداختی داشتهاند و انتظار میرود شهرستانهای اسلامآباد غرب، صحنه، جوانرود و قصرشیرین نیز در این روند فعالتر عمل کنند.
جلیلیان نسب در ادامه به سامانه رصد اشاره کرد و گفت: ثبتنام و پیگیری طرحها در این سامانه انجام میشود و امکان ثبت کد ملی تکراری وجود ندارد. او همچنین از رشد ۳۶ درصدی میانگین عملکرد استان نسبت به سال گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد کرمانشاه همچون سال گذشته جایگاه برتر کشوری را کسب کند.
وی به تفاهمنامه منعقده میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری کرمانشاه در جریان سفر هیئت دولت اشاره کرد و افزود: براساس این تفاهمنامه مشوقهای بازار کار از جمله یارانه دستمزد و طرح کارورزی فعال شده و به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است تا جامعه هدف، بهویژه کارفرمایان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، از این ظرفیت بهرهمند شوند.
جلیلیان نسب خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات مالی گذشته، این طرحها با تصویب شورای عالی کار و هیئت وزیران اجرایی شده و سهمیه استان تعیین و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. وی همچنین از نشستهای تخصصی پیشرو با صندوقهای سرمایهگذاری و سازمانهای زیرمجموعه وزارت تعاون برای پیگیری روند جذب اعتبارات خبر داد.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در پایان بر لزوم هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی و بانکها تاکید کرد و گفت: باید با همافزایی و تسریع در روند پرداخت تسهیلات، از فرصت باقیمانده سال برای ایجاد اشتغال حداکثر استفاده را برد.
