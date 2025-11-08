به گزارش خبرنگار مهر، حسن جلیلیاننسب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه عصر شنبه در جلسه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایهگذاری استان که به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به روند پرداخت تسهیلات به طرحهای اشتغال اظهار کرد: تاکنون به هشتاد طرح استان پرداختهای لازم انجام شده و در جریان بررسیها مشخص شد که چهل و سه طرح تسهیلات دریافت کردهاند و بیست و نه میلیارد تومان در هفته گذشته پرداخت شده است.
وی افزود: در بخشهای مختلف، پرداختها به ترتیب شامل صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش فنی و حرفهای و پارک علم و فناوری بوده است و برخی دستگاهها همچون ارتباطات، راهداری، توزیع برق و شهرداریها در هفته گذشته پرداخت نداشتند.
جلیلیاننسب به نقش صندوق کارآفرینی امید اشاره کرد و گفت: از میزان ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در جلسات گذشته، ۲۱۰ میلیارد تومان دیگر به طرحهای استان اختصاص یافته و تلاش میکنیم تا روند پرداخت تسهیلات به صورت منظم ادامه یابد.
وی با بیان اینکه برگزاری همایشهای سرمایهگذاری شهرستانی نقش مهمی در جذب سرمایهگذار دارد، اظهار کرد: به تازگی همایشی در شهرستان سنقر برگزار شد و قرار است در هفته آینده، مقدمات برگزاری همایش سرمایهگذاری در شهرستان قصرشیرین و سایر شهرستانهای استان فراهم شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه تصریح کرد: محوریت برگزاری همایش با فرمانداریهاست و دعوت از سرمایهگذاران با همکاری اتاقهای بازرگانی انجام میشود.
جلیلیاننسب افزود: این همایشها فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای شهرستانی و جذب سرمایهگذاریهای خرد و کلان است و انتظار داریم تمامی دستگاهها و فرمانداریها از آن حمایت کنند.
وی در پایان تأکید کرد: هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و فرمانداریها برای پیگیری طرحها، پرداخت تسهیلات و رفع موانع اجرایی ضروری است و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بهصورت مستمر روند اجرای طرحها را رصد میکند تا اهداف اشتغال و سرمایهگذاری در استان محقق شود.
نظر شما