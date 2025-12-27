بخشش اولیای دم ۲ محکوم به قصاص را در نوشهر از چوبه دار نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسینی کریمی، معاون فرهنگی و مسئول روابط عمومی اداره زندان نوشهر اظهار کرد: دو محکوم به قصاص که حدود ۱۰ سال پیش در جریان یک درگیری منجر به قتل یک قصاب ۴۵ ساله در یکی از روستاهای شرق نوشهر شده بودند، با گذشت اولیای دم از اجرای حکم قصاص نجات یافتند.

وی افزود: این افراد که پسرعمو بودند، پس از وقوع قتل بازداشت و مراحل قضائی پرونده آنان طی سال‌های گذشته طی شد و حکم قصاص نیز دو سال قبل صادر شده بود.

معاون فرهنگی و مسئول روابط عمومی اداره زندان نوشهر با بیان اینکه در طول این سال‌ها تلاش‌های گسترده‌ای برای جلب رضایت خانواده مقتول انجام شد، گفت: بیش از ۵۰ نشست صلح و سازش با حضور ریش‌سفیدان، خیران، مسئولان قضائی، مددکاران زندان و اعضای شورای حل اختلاف برگزار شد که سرانجام به رضایت اولیای دم انجامید.

حسینی کریمی خاطرنشان کرد: این پرونده سنگین با اعلام گذشت خانواده مقتول مختومه شد و این دو محکوم به قصاص، پس از ۱۰ سال، از دار مجازات رهایی یافتند.