مهدی مجیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به سد «معشوره»، اظهار داشت: این سد بزرگترین سد در حال ساخت کشور است.
یکهمت اعتبار برای «معشوره» پیشبینیشده است
وی با بیان اینکه ذخیره آب این سد ۵۲۵ میلیون مترمکعب است، عنوان کرد: چهار شهرستان لرستان از آب سد «معشوره» بهرهمند خواهند شد.
معاون عمرانی استانداری لرستان در ادامه سخنان خود با احداث این سد بخش عمدهای از مشکلات آب استان در حوزه کشاورزی، شرب، صنعت و حتی جلوگیری از سیلاب را رفع خواهد کرد، افزود: احداث این سد بسیار موردتأکید مدیریت ارشد استان هست.
مجیدی، بیان داشت: حدود یکهمت از محل توازن و ماده ۵۶ و بودجه، اعتبار برای این سد پیشبینیشده است.
پیشنهاد سد «معشوره» در سفر رئیسجمهور
وی با تأکید بر اینکه به دنبال این هستیم که در سفر رئیسجمهور به لرستان برای این پروژه سدسازی اعتبار بگیریم، تصریح کرد: قراردادی که امسال پیمانکار در این پروژه منعقد کرده بیش از دو همت است.
معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه اگر در یک بازه ۳۶ ماهه نقدینگی این پروژه را تأمین کنیم، دیواره این سد به اتمام میرسد، افزود: اعتبار شبکههای پاییندست هم باید تأمین شود.
پیشرفت ۱۶ درصدی پروژه بعد از ۱۳ سال
مجیدی، عنوان کرد: در کل ۱۳ سال گذشته از زمان کلنگزنی این پروژه سدسازی، این پروژه حدود ۱۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی با اشاره به اینکه اگر یکهمت از محل توازن و ماده ۵۶ به پروژه تزریق شود، پیشرفت فیزیکی سد به بالای ۵۰ درصد میرسد.
معاون عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر اینکه اگر در سفر رئیسجمهور هم اعتباری برای سد «معشوره» بگیریم، پیشرفت در این پروژه سدسازی به پیشرفت قابلتوجهی میرسد، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم در این صورت دیواره سد را تمام کنیم.
مجیدی، افزود: سد «معشوره» یکی از پروژههای پیشران لرستان و مورد دغدغه مجمع نمایندگان استان و استاندار هست، ما هم بهصورت ماهیانه از این پروژه سدسازی بازدید میکنیم و مسائل و مشکلات آن را پیگیری خواهیم کرد.
نظر شما