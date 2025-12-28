هشدار کیفیت هوا در سمنان؛ شاخص آلودگی مجدداً افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه پایش کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست نشان می‌دهد که همزمان با شامگاه شنبه و صبح یکشنبه، اکثر نقاط استان سمنان بازهم با پدیده آلودگی و افزایش غلظت فلزات سنگین و آلاینده‌های صنعتی روبرو شده است.

همزمان با بامداد یکشنبه شهرستان سمنان در وضعیت قرمز یا هوای ناسالم قرار داشت و عدد شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۱۵۷ ایستاده بود همزمان با صبح یکشنبه قدری از میزان آلودگی کاسته شده اما سمنان همچنان شرایط نابسامانی به لحاظ کیفیت هوا دارد.

سه شهر دیگر استان سمنان شامل شاهرود، ایوانکی و گرمسار هم همزمان با شامگاه شنبه و صبح یکشنبه در وضعیت نارنجی یا همان ناسالم برای گروه‌های حساس، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی، کودکان و بانوان باردار و … قرار دارند

میزان شاخص آلودگی همزمان با بامداد یکشنبه در شاهرود ۱۰۳ ایوانکی ۱۲۹ و گرمسار ۱۰۶ اعلام شده است کم کم با فرا رسیدن صبح یکشنبه قدری از میزان آلودگی کاسته شده اما طی ساعات آتی که فعالیت کارخانه‌ها شدت بگیرد به طور قطع بر میزان آلودگی هوا هم افزوده خواهد شد.

دامغان نیز در وضعیت زرد به لحاظ میزان غلظت آلاینده‌ها قرار دارد و به این ترتیب اکثر نقاط استان سمنان شاهد تشدید آلودگی و کاهش کیفیت هوا همزمان با صبح یکشنبه است پدیده‌ای که سبب شده تا مسئولان بهداشت و درمان از مردم به خصوص گروه‌های حساس و سالمندان بخواهند که از ماسک استفاده کرده و فعالیت‌های بیرون از منزل را محدود کنند.

علت آلودگی هوا در استان سمنان سوزاندن مازوت توسط صنایع، عدم استفاده از فیلترهای استاندارد تصفیه هوا به خاطر گرانی و تحریم‌ها، بنزین و سوخت بی کیفیت پتروشیمی، سو مدیریت، وارونگی هوا و … از سوی کارشناسان اعلام می‌شود.