شهند: ایستگاه سنجش آلودگی هوای ملارد قابل استناد و به‌روز است

ملارد- رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملارد: ایستگاه سنجش آلودگی هوای ملارد به‌روز و قابل استناد است و نتایج آن مبنای تصمیم‌گیری‌های محیط زیستی خواهد بود.

سعید شهند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید آلودگی هوا در نیمه دوم سال به دلیل پدیده وارونگی دما اظهار داشت: تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس و ادارات بر عهده کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران است و ملاک عمل ما، مصوبات این کارگروه است.

وی افزود: این تصمیمات بر اساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، گزارش‌های اداره کل هواشناسی درباره پایداری هوا و نظرات دانشگاه علوم پزشکی در خصوص اثرات آلایندگی بر گروه‌های حساس اتخاذ می‌شود.

شهند شائبه‌های مطرح‌شده درباره صحت داده‌های ایستگاه سنجش آلودگی هوا را رد و تأکید کرد: ایستگاه سنجش آلودگی هوای ملارد کاملاً به‌روز، فصلی کالیبره و داده‌های آن کاملاً قابل استناد است و جانمایی آن هیچ خللی در نتایج ایجاد نمی‌کند.

رئیس محیط زیست ملارد از اختصاص چهار میلیارد تومان اعتبار برای پایش‌های زیست‌محیطی خبر داد و گفت: با این اعتبار، خرید یک ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا برای شهرستان ملارد در دستور کار قرار گرفته و در صورت تأمین اعتبار، برای بخش صفادشت نیز ایستگاه مجزا نصب خواهد شد.

شهند در پایان تأکید کرد: خط قرمز سازمان حفاظت محیط زیست، سلامت مردم است و اطمینان می‌دهیم در این زمینه بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای، با قدرت و جدیت اقدام خواهیم کرد.

