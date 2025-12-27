سعید شهند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید آلودگی هوا در نیمه دوم سال به دلیل پدیده وارونگی دما اظهار داشت: تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس و ادارات بر عهده کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران است و ملاک عمل ما، مصوبات این کارگروه است.

وی افزود: این تصمیمات بر اساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، گزارش‌های اداره کل هواشناسی درباره پایداری هوا و نظرات دانشگاه علوم پزشکی در خصوص اثرات آلایندگی بر گروه‌های حساس اتخاذ می‌شود.

شهند شائبه‌های مطرح‌شده درباره صحت داده‌های ایستگاه سنجش آلودگی هوا را رد و تأکید کرد: ایستگاه سنجش آلودگی هوای ملارد کاملاً به‌روز، فصلی کالیبره و داده‌های آن کاملاً قابل استناد است و جانمایی آن هیچ خللی در نتایج ایجاد نمی‌کند.

رئیس محیط زیست ملارد از اختصاص چهار میلیارد تومان اعتبار برای پایش‌های زیست‌محیطی خبر داد و گفت: با این اعتبار، خرید یک ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا برای شهرستان ملارد در دستور کار قرار گرفته و در صورت تأمین اعتبار، برای بخش صفادشت نیز ایستگاه مجزا نصب خواهد شد.

شهند در پایان تأکید کرد: خط قرمز سازمان حفاظت محیط زیست، سلامت مردم است و اطمینان می‌دهیم در این زمینه بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای، با قدرت و جدیت اقدام خواهیم کرد.