فرشاد فیروزنیا، در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه توزیع علوفه خشک در پناهگاه حیاتوحش این شهرستان خبر داد.
به گفته او، با کاهش شدید دما در مناطق کوهستانی و بهمنظور پیشگیری از کمبود منابع غذایی برای حیاتوحش، دوستداران طبیعت و محیطبانان شهرستان بهصورت دورهای اقدام به علوفهدهی در پناهگاه حیاتوحش میکنند.
آقای فیروزنیا با اشاره به شرایط سخت آبوهوایی در فصل سرما گفت: در این شرایط، حیاتوحش برای تأمین غذا به جوامع انسانی، بهویژه روستاها، نزدیکتر میشود و این موضوع میتواند خطر بروز تخلفات شکار و صید غیرمجاز را افزایش دهد.
او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه شکار و صید، مراتب را در اسرع وقت به نزدیکترین پاسگاه محیطبانی اطلاع دهند یا با شماره تلفن ۷۶۴۴۲۱۲۵ تماس بگیرند.
رئیس حفاظت محیط زیست فیروزکوه تأکید کرد: مشارکت مردم و همکاری جوامع محلی نقش مهمی در حفاظت از حیاتوحش، بهویژه در شرایط بحرانی زمستان، دارد.
نظر شما