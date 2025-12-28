  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۸:۴۲

محیط زیست فیروزکوه: حیات‌وحش در زمستان به روستاها نزدیک‌تر می‌شود

فیروزکوه- رئیس اداره حفاظت از محیط زیست فیروزکوه گفت: با سرد شدن هوا در فیروزکوه، حیات‌وحش به روستاها نزدیک‌تر می‌شود.

فرشاد فیروزنیا، در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه توزیع علوفه خشک در پناهگاه حیات‌وحش این شهرستان خبر داد.

به گفته او، با کاهش شدید دما در مناطق کوهستانی و به‌منظور پیشگیری از کمبود منابع غذایی برای حیات‌وحش، دوستداران طبیعت و محیط‌بانان شهرستان به‌صورت دوره‌ای اقدام به علوفه‌دهی در پناهگاه حیات‌وحش می‌کنند.

آقای فیروزنیا با اشاره به شرایط سخت آب‌وهوایی در فصل سرما گفت: در این شرایط، حیات‌وحش برای تأمین غذا به جوامع انسانی، به‌ویژه روستاها، نزدیک‌تر می‌شود و این موضوع می‌تواند خطر بروز تخلفات شکار و صید غیرمجاز را افزایش دهد.

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه شکار و صید، مراتب را در اسرع وقت به نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی اطلاع دهند یا با شماره تلفن ۷۶۴۴۲۱۲۵ تماس بگیرند.

رئیس حفاظت محیط زیست فیروزکوه تأکید کرد: مشارکت مردم و همکاری جوامع محلی نقش مهمی در حفاظت از حیات‌وحش، به‌ویژه در شرایط بحرانی زمستان، دارد.

