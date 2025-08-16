  1. استانها
خشکسالی تهدیدی برای تنوع زیستی محیط زیست در یزد

یزد- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد گفت: سایه خشکسالی بر سر بیشتر مناطق استان سنگینی می‌کند و باعث فشار مضاعف بر تنوع زیستی استان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اکبری در بازدید یک روزه در بخش‌هایی از مناطق آزاد شهرستان‌های تفت، میبد و مهریز از وضعیت حفاظت پناهگاه حیات وحش شیرکوه و حفاظت گاه‌های اطراف آن حاضر شد.

اکبری در خصوص این پایش میدانی گفت: در این بازدید یک روزه در مجموع برآورد وضعیت حفاظت نشان دهنده تلاش جدی همکاران در حوزه اجرایی بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با اشاره به کشفیات شکار و صید طی چند روز گذشته گفت: کشفیات شکار و صید افزایش محسوسی در استان بویژه در شهرستان‌های خاتم، بهاباد، مهریز و تفت داشته است اگر چه این خبر در مجموع خوشایند نیست ولی نشان دهنده آمادگی و تلاش شبانه روزی همکاران اجرایی در حوزه محیط بانی است.

این مقام مسئول ضمن هشدار به متخلفین حوزه شکار و صید گفت: حضور شبانه روزی و آمادگی مأمورین و محیط بانان استان و آرای صادره، نشان دهنده جدیت دستگاه قضائی برای برخورد جدی با متخلفین شکار و صید است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد در ادامه در خصوص وضعیت تنوع زیستی مناطق مورد بازدید گفت: خوشبختانه در حوزه‌هایی که بازدید شد جمعیت‌هایی از پرندگان و حیات وحش برجسته استان دیده شد که این موید تلاش همکاران در این شهرستان‌ها و همکاری جوامع محلی و اطلاع رسانی به موقع آنها از هرگونه حضور افراد متخلف در زیستگاه‌ها است.

اکبری در پایان به وضعیت خشکسالی مناطق اشاره کرد و گفت: متأسفانه سایه خشکسالی بر سر اکثر مناطق استان سنگینی می‌کند و باعث فشار مضاعف بر تنوع زیستی استان شده و امید است در پاییز بارندگی‌هایی داشته باشیم تا در ادامه سال، مخصوصاً در فصل سرد سال، بخشی از مشکلات حوزه تنوع زیستی را کم کنیم.

