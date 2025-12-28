به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه آمده است:
با توجه به شدت بارش برف از نیمه شب و برودت هوا در مناطق بستانآباد، چاراویماق و هشترود فعالیت مدارس این مناطق در روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ در شیفتهای صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.
با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر در منطقه تیکمهداش مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت تمامی مدارس در شیفت صبح به صورت غیر حضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در شبکه پیگیری خواهد گردید.
گفتنی است؛ با توجه به ورود سامانه بارشی به استان و بارش برف در مناطق مختلف، در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم مبنی بر فعالیت غیر حضوری مدارس، اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت.
