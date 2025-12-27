  1. استانها
اعلام عزای عمومی در مراغه/تعطیلی ادارات، مدارس و بانک ها

تبریز-ادارات، مدارس و بانک ها در مراغه به منظور تشییع پیکر فرماندار شهرستان ویژه مراغه، فردا یکشنبه، مدارس و بانک ها در این شهرستان تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی، معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی روز شنبه گفت: به منظور تشییع پیکر فرماندار شهرستان مراغه، همه اداره‌ها، بانک‌ها و مدارس شهرستان مراغه تعطیل اعلام شد.

وی افزود: امتحانات نهایی مدارس طبق برنامه انجام خواهد شد. وی اضافه کرد: آئین تشییع پیکر مرحوم امین امینیان روز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح از مقابل فرمانداری مراغه به سمت میدان شهدای طلوع فجر انجام خواهد شد.

امین امینیان ظهر امروز دچار ایست قلبی شده و دار فانی را وداع گفت. امینیان متولد سال ۱۳۴۹ در هریس، دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی و عضویت در شورای اسلامی شهر هریس، عضویت در هیئت مؤسس دانشگاه پیام نور هریس، عضویت در شورای اجرایی و هماهنگی انجمن اسلامی معلمان آذربایجان شرقی از جمله سوابق کاری او به شماره می‌رود.

