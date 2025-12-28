به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی ماجرای فکر فلسفی در اندیشه‌های غلامحسین ابراهیمی دینانی با حضور فیلسوفان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، اندیشمندان و پژوهشگران ایرانی و خارجی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کنفرانس بین‌المللی برگزار شد.

در این همایش دو روزه که روز نخست آن دیروز شنبه ششم دی ماه برگزار شد، اساتید فلسفه و علوم انسانی از جمله، حسین کلباسی اشتری، قاسم پورحسن، احمد بستانی، رضا سلیمان حشمت، محمدجواد ادبی، پدرام پورحسن، غلامرضا زکیانی، یوسف نوظهور، مهدی بنایی، سیدمحمد تقی چاوشی، سیدمصطفی شهرآئینی، هادی وکیلی، سحر صنیعی، فاطمه احمدی، محمدجواد صافیان، مرتضی شجاری، مالک شجاعی جشوقانی، رسول رسولی پور، حمیدرضا آیت‌الهی، شهین اعوانی، سیدمحمدرحیم ربانی‌زاده، کریم فیضی، رحیم محمدی، محمدباقر تاج‌الدین، بهمن اکبری، حسن اکبری بیرق، حمیدرضا خادمی، سیدحجت مهدوی، روح‌الله کریمی، عبدالمجید مبلغی، طیبه محمدی‌کیا، سید هادی گرامی، رضا ملائی، زهرا حاجی شاه‌کرم، محمدجعفر محمدزاده، لیلا اردبیلی، امیر صادقی، سمانه فیضی، وحیده صادقی و سیدجواد میری حضور داشته و سخنرانی کردند.

دومین روز از این همایش هم اکنون به نشانی https://webinar.ihcs.ac.ir/rooms/ebt-jg6-g8t-vqm/join در حال برگزاری است.

گفتنی است، غلامحسین ابراهیمی دینانی از چهره‌های برجسته فلسفه ایران و از برگزیدگان چهارمین دوره چهره‌های ماندگار است که تاکنون ۷۰ اثر از او به چاپ رسیده است. این عضو پیوسته فرهنگستان علوم پژوهش‌های جامعی در خصوص فلاسفه ایرانی به ویژه فلسفه اشراق سهروردی و فلسفه ابن سینا دارد همچنین که آثاری از او در خصوص ابن رشد، و ملاصدرا نیز نگاشته است.

دینانی علاوه بر تحصیلات دانشگاهی در دانشگاه تهران در حوزه علمیه نیز کسب علم کرده است و از شاگردان علامه طباطبایی، امام خمینی و نیز شاهدان مباحثات هانری کربن با علامه طباطبایی بوده است.