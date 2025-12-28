تخصیص بیش از ۵۳۰ تن قیر رایگان برای بافت فرسوده شهرستان بروجن

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حسینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ساماندهی و بهسازی معابر داخل محدوده بافت فرسوده شهرهای شهرستان بروجن شامل بروجن، فرادنبه، نقنه، بلداجی و گندمان، مقدار ۵۳۱ تن قیر رایگان بازآفرینی شهری به ارزش تقریبی ۶۰ میلیارد ریال تخصیص یافت.

وی افزود: این میزان قیر از محل اعتبارات بند (س) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تأمین و به شهرداری‌های بلداجی به میزان ۱۰۶ تن، فرادنبه ۱۷۵ تن و گندمان ۲۵۰ تن اختصاص داده شد تا برای آسفالت معابر خاکی و مضمحل داخل محدوده بافت فرسوده شهری به مساحت تقریبی ۸۵ هزار مترمربع مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به تداوم حمایت‌ها در سال‌های گذشته بیان کرد: در سال گذشته نیز از محل اعتبارات بند (ک) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مجموعاً ۹۴۰ تن قیر رایگان به ارزش ۷۶ میلیارد ریال بر اساس درخواست و نیاز شهرداری‌ها برای آسفالت معابر بافت فرسوده تخصیص داده شد.

حسینی ادامه داد: این میزان قیر به شهرداری‌های بروجن ۱۹۵ تن، گندمان ۳۳۰ تن، بلداجی ۴۴۹ تن و نقنه ۶۶ تن اختصاص یافت که نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌های شهری و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محلات داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری و بهسازی معابر در بافت‌های فرسوده، از اولویت‌های مهم این اداره کل بوده و با همکاری شهرداری‌ها و تأمین اعتبارات لازم، این روند با جدیت ادامه خواهد داشت