بیضاوی: با میزان سهمیه قیر فعلی آسفالت معابر ۴۰ سال زمان می برد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیضاوی پیش ازظهر امروز چهارشنبه در همایش تخصصی قیر اظهار کرد: تأمین قیر برای معابر شهری یکی از چالشهایی است که سبب شده شهرداران نتوانند آسفالت معابر را به خوبی انجام دهند اما با پیگیریهای سازمان و همراهی مجلس برای درج این موضوع در قانون بودجه سالیانه، حرکت روبه جلویی را شاهد هستیم.
مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و امور فنی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: امیدواریم مجلس و دولت همراهی کنند تا سهم قیر شهرداریها که طی چند سال اخیر ۱۷ درصد بوده، افزایش یابد.
وی با بیان اینکه فعالیت مدیریت شهری در حوزه آسفالت گسترده است، تصریح کرد: میزان قیری که از سازمان ارائه میشود کفاف این حجم از فعالیت را نمیدهد.
مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و امور فنی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به کمبود منابع مالی شهرداریها، ادامه داد: بخش عمده فعالیت شهرداریها به حوزه قیر و آسفالت مرتبط است لذا تهیه قیرهای مختلف علاوه بر قیرتهاتری لازم است تا معابر خاکی و شهری آسفالت شود.
بیضاوی اظهار کرد: طبق اعلام برخی شهرداران، با میزان سهمیه قیر فعلی، کار آسفالت معابر خاکی حدود ۴۰ سال زمان میبرد بنابراین باید در منابع مالی، روشهای نوین جهت تهیه قیر و آسفالت به کار گرفته شود.
وی با بیان اینکه همه شهرداریها کار را به روش سنتی انجام میدهند تاکید کرد: برگزاری دورههای آموزشی ضروری است که این دوره آغازی برای کار خواهد بود. امیدواریم دورههای آموزشی سطح آگاهی را بالا ببرد تا بهترین عملکرد از میزان قیر در اختیار را داشته باشیم.
به گفته بیضاوی، آسفالت معابر نسبت به سایر اقدامات شهرداری برای مردم مشهودتر و قابل لمس تر است که در میزان رضایتمندی اثرگذار خواهد بود.
نظر شما